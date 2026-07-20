Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vô địch Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dự.



Với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Anh Tuấn ở phút 47, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Công đoàn Petrovietnam để lần đầu đăng quang Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam, sau khi giành ngôi Á quân mùa giải 2025.

Đội bóng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng Cúp vô địch Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng nhưng không giấu quyết tâm giành ngôi vô địch. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận và tạo sức ép ngay từ đầu, trong khi Công đoàn Petrovietnam lựa chọn lối chơi chặt chẽ, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công.Trong hiệp 1, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn khi chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Đại diện ngành ngân hàng nhiều lần uy hiếp khung thành đối phương nhưng các pha dứt điểm đều thiếu chính xác hoặc bị thủ môn Công đoàn Petrovietnam cản phá. Ở chiều ngược lại, Công đoàn Petrovietnam cũng có những tình huống phản công đáng chú ý nhưng chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.Sau giờ nghỉ, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân đối phương. Thành quả đến từ pha phối hợp trung lộ đẹp mắt, khi Nguyễn Anh Tuấn băng xuống dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Công đoàn Petrovietnam, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.Bị dẫn trước, Công đoàn Petrovietnam dồn toàn lực tấn công và áp dụng chiến thuật power-play ở những phút cuối nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Đại diện ngành ngân hàng cũng tạo thêm một số cơ hội nguy hiểm trước khi bảo toàn chiến thắng 1-0.Để lên ngôi vô địch, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thể hiện phong độ thuyết phục xuyên suốt giải đấu. Đội toàn thắng cả ba trận vòng bảng trước Công đoàn Công thương Việt Nam 1, Công đoàn Gia Lai và Công đoàn Đồng Nai 4; sau đó lần lượt vượt qua Công đoàn Quảng Ngãi ở tứ kết và đương kim vô địch Sacombank tại bán kết sau các loạt sút luân lưu.Trong khi đó, Công đoàn Petrovietnam cũng có hành trình ấn tượng khi bất bại từ vòng bảng đến trận chung kết. Đại diện ngành dầu khí vượt qua Công đoàn Hải Phòng ở tứ kết và Công đoàn Đồng Nai 4 tại bán kết đều trên chấm luân lưu để lần đầu góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.Ngoài Cúp vô địch và phần thưởng trị giá 200 triệu đồng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam còn có niềm vui trọn vẹn khi Nguyễn Xuân Sáng được Ban Tổ chức vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.Ở trận tranh hạng Ba diễn ra trước đó, Công đoàn Đồng Nai 4 giành chiến thắng 3-0 trước đương kim vô địch Sacombank để khép lại giải đấu ở vị trí thứ Ba.Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo điện tử Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, thu hút 48 đội bóng đến từ các công đoàn, doanh nghiệp và đơn vị lao động trên cả nước tham gia tranh tài. Sau gần hai tháng thi đấu tại hai khu vực Bắc và Nam, 16 đội bóng xuất sắc giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ ngày 16-19/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.