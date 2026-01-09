Công đoàn các thành phố trực thuộc Trung ương "đi trước, làm mẫu, đầu tàu"

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận những nỗ lực và kết quả nổi bật của hoạt động Công đoàn, các phong trào thi đua trong năm 2025 - năm đầu tiên vận hành theo tổ chức bộ máy mới của cụm Công đoàn; biểu dương, các Công đoàn trong cụm đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức nhiều phong trào thi đua sâu rộng, gắn với đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chăm lo đời sống người lao động và đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó, tiếp tục khẳng định rõ vai trò "đầu tàu", "đi trước", "làm mẫu" của Công đoàn các đô thị lớn trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc ổn định quan hệ lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; đóng góp trực tiếp vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn cả nước. Thành quả đó là kết tinh của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự phối hợp hiệu quả của chính quyền, các đoàn thể trong hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động trong toàn cụm.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa và nhiều sự kiện quan trọng, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị Công đoàn cần tiếp tục khẳng định và thể hiện sâu sắc hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Các phong trào thi đua yêu nước cần được tổ chức theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo; tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ cơ sở, phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động.

Các đơn vị trong cụm tiếp tục đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả; tích cực hưởng ứng và tổ chức tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhất là các phong trào về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bình dân học vụ số; gắn chặt phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị. Các đơn vị trong cụm đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng Công đoàn số; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý đoàn viên; đổi mới phương thức tuyên truyền, tập hợp người lao động; từng bước xây dựng hệ sinh thái số phục vụ đoàn viên, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động các Thành phố trực thuộc Trung ương tặng quà cựu tù Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên. Ảnh: TTXVN phát

Cán bộ Công đoàn cần tiếp tục tiên phong đổi mới tư duy, phương pháp và tác phong công tác; làm việc theo hướng gần cơ sở, sát đoàn viên, nói đi đôi với làm; nâng cao năng lực tổng hợp, khả năng đảm đương nhiều nhiệm vụ trong điều kiện bộ máy tinh gọn; giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết các kiến nghị chính đáng của đoàn viên, người lao động...

Điểm qua các thành tích của cụm trong năm 2025, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Các phong trào thi đua như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp vì việc làm, đời sống người lao động", "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" được triển khai đồng bộ, hướng mạnh về cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia.

Theo bà Mai, qua các phong trào, nhiều công trình, phần việc, sáng kiến, mô hình hiệu quả đã được hình thành và nhân rộng, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của các địa phương trong cụm.



Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động các Thành phố trực thuộc Trung ương tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát



Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và sáng tạo, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các thành phố trực thuộc Trung ương đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2026. Theo đó, các đơn vị trong cụm tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030; chủ động nắm chắc tình hình quan hệ lao động trên địa bàn; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Các đơn vị trong cụm cũng phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, khuyến khích đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác; tăng cường đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển đoàn viên...

Trước đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động các thành phố trực thuộc Trung ương đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo; thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở Côn Đảo./.