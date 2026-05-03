Công diễn vở nhạc kịch Kim Đồng kỷ niệm 85 năm thành lập Đội

Ngày 3/5, Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công diễn vở “Nhạc kịch – Huyền thoại tuổi thiếu niên”, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026). Vở diễn do đạo diễn Đặng Vũ Phương Quỳnh dàn dựng, tái hiện sinh động hình tượng anh hùng Kim Đồng, qua đó góp phần bồi đắp niềm tự hào về tổ chức Đội và ý nghĩa thiêng liêng của chiếc khăn quàng đỏ - một phần của lá cờ Tổ quốc.
  Bạn Nguyễn Trí Thành, Trường THCS Đống Đa (phường Thạnh Mỹ Tây) đóng vai anh hùng Kim Đồng trong vở “Nhạc kịch – Huyền thoại tuổi thiếu niên”. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN  

Nhân vật trung tâm của vở diễn là anh hùng Kim Đồng, tên thật là Nông Văn Dền, sinh năm 1929 tại bản Nà Mạ, nay thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống yêu nước, từ nhỏ Nông Văn Dền đã sớm giác ngộ cách mạng, nhanh nhẹn, gan dạ và được cán bộ Việt Minh tin tưởng giao nhiệm vụ liên lạc, canh gác, đưa đón cán bộ hoạt động bí mật.
Ngày 15/5/1941, tại khu căn cứ cách mạng Cao Bằng, tổ chức Hội Nhi đồng Cứu quốc (tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay) được thành lập. Nông Văn Dền được bầu làm Đội trưởng đầu tiên và lấy bí danh Kim Đồng. Đây là dấu mốc quan trọng trong phong trào thiếu nhi cách mạng Việt Nam.

  Vở “Nhạc kịch – Huyền thoại tuổi thiếu niên” được kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng, cảnh trí và lời thoại làm nổi bật tinh thần gan dạ, mưu trí của người Đội trưởng Kim Đồng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN  

Vở “Nhạc kịch – Huyền thoại tuổi thiếu niên” có thời lượng khoảng 35 - 40 phút, được dàn dựng theo hình thức sân khấu hiện đại, góp phần giúp thiếu nhi hiểu đúng, đủ và thêm tự hào về tổ chức Đội - nơi đã nuôi dưỡng, rèn luyện nhiều thế hệ măng non của đất nước. Vở diễn phù hợp phục vụ các buổi sinh hoạt dưới cờ tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, gồm ba phân cảnh chính.
Ở phân cảnh mở đầu, khán giả được đưa về không gian núi rừng Cao Bằng thanh bình, nơi cậu bé Nông Văn Dền lớn lên trong vòng tay gia đình và bản làng. Những hoạt cảnh lao động, học tập, vui chơi cùng bạn bè được thể hiện bằng âm nhạc trong trẻo, các điệu múa mang màu sắc dân gian vùng cao cùng thiết kế sân khấu giàu hình ảnh, làm nổi bật tuổi thơ hồn nhiên của nhân vật.

Phân cảnh thứ hai khắc họa bước chuyển trong nhận thức của cậu thiếu niên khi quê hương chìm trong khói lửa chiến tranh, cuộc sống bình yên bị xáo trộn. Chứng kiến cảnh áp bức, mất mát của đồng bào, Nông Văn Dền dần hình thành lòng yêu nước và ý chí tham gia cách mạng. Cậu bé được giao nhiệm vụ liên lạc, dẫn đường và bảo vệ cán bộ. Không khí sân khấu trở nên dồn dập với âm nhạc kịch tính, ánh sáng chuyển cảnh liên tục, làm nổi bật tinh thần gan dạ, mưu trí của người đội viên nhỏ tuổi.

Phân cảnh cuối là cao trào xúc động của toàn bộ tác phẩm, tái hiện thời khắc Kim Đồng anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ cách mạng. Trong không gian lắng đọng, hình tượng người thiếu niên quên mình vì nhiệm vụ được khắc họa trang trọng và giàu cảm xúc. Giai điệu bài hát “Kim Đồng” vang lên từ dàn hợp xướng thiếu nhi như lời tri ân, khép lại vở diễn bằng thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí tiếp nối truyền thống của thế hệ hôm nay.

  Hình ảnh những đội viên đầu tiên được kết nạp vào Hội Nhi đồng Cứu trong vở “Nhạc kịch – Huyền thoại tuổi thiếu niên”. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN  

Với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, thông qua vở diễn, mỗi đội viên hôm nay được kỳ vọng tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Cùng với chiếc khăn quàng đỏ - biểu tượng thiêng liêng của đội viên, gắn với màu cờ Tổ quốc - được lồng ghép xuyên suốt vở diễn như lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ măng non hôm nay, góp phần tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội./.

Báo ảnh Việt Nam / TTXVN

Điểm tựa lòng dân nơi vùng cao, biên giới Sơn La

