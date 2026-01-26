Họp báo công bố vở vũ kịch “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026” sẽ công diễn tại thủ đô Hà Nội vào tháng 3/2026.

“Khổng Tước” là hình tượng sân khấu kinh điển do nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình - Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sáng tạo, gắn liền với loạt tác phẩm nổi tiếng như “Linh Hồn Của Khổng Tước”. Năm 2012, bà tiếp tục cho ra đời vũ kịch “Khổng Tước”, kể một câu chuyện sâu sắc và toàn diện hơn về hình tượng này. Ngay khi ra mắt, tác phẩm đã trở thành hiện tượng nghệ thuật đặc biệt, chinh phục đông đảo khán giả và nhận được nhiều lời ngợi khen.

Sau 10 năm, phiên bản 2022 được tái dựng hoành tráng, mang diện mạo sân khấu hoàn toàn mới, tinh tế và trau chuốt trong từng chi tiết. Giai đoạn 2023–2024, “Khổng Tước” bay xa tới hơn 40 thành phố lớn như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải. Đến năm 2025, vũ kịch đã vượt mốc 700 buổi diễn trên toàn cầu, tiếp tục khẳng định giá trị nghệ thuật vượt thời gian cùng sức sống mãnh liệt của biểu tượng Khổng Tước – linh hồn và đam mê bất tận của Dương Lệ Bình.

Buổi họp báo với sự có mặt của nghệ sĩ Dương Lệ Bình- Tổng Biên đạo, giám đốc nghệ thuật và diễn viên đặc biệt của vở vũ kịch “Khổng Tước- The Peacock Hanoi 2026”.

Câu chuyện của vở vũ kịch “Khổng Tước” xoay quanh hai chủ đề vĩnh hằng: sự sống và tình yêu, dùng ngôn ngữ sân khấu để diễn tả những cảm xúc chung của nhân loại, đồng thời truyền tải đến khán giả những suy ngẫm và cảm nhận của nghệ sĩ trong quá trình trưởng thành về nghệ thuật và cuộc sống. Thông qua hình thức nghệ thuật sân khấu, vở diễn mang đến một hành trình khám phá thế giới đầy thiện ý, cũng như một sự truy vấn sâu sắc về sự sống và nhân tính, phản chiếu tình cảm nhân văn nơi giao hòa giữa đời sống và nghệ thuật.

Vở vũ kịch “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026” sẽ được công diễn tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 3 năm 2026, quy tụ gần 70 nghệ sĩ vũ đạo và kỹ thuật viên Trung Quốc, cùng toàn bộ hệ thống thiết bị sân khấu, đạo cụ và trang phục được đưa sang Việt Nam nguyên bản, đảm bảo tính toàn vẹn và chuẩn mực nghệ thuật của tác phẩm theo tiêu chuẩn biểu diễn quốc tế.

Ông Ngô Hoàng Phúc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông VIETART cho biết, "Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026” không chỉ là một dự án nghệ thuật được đầu tư bài bản, mà còn hướng tới việc gia tăng sức hút cho Hà Nội như một điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật của khu vực trong mùa xuân năm 2026. Thông qua việc đưa các tác phẩm nghệ thuật tinh hoa của thế giới đến biểu diễn tại Việt Nam, VietArt kỳ vọng góp phần kết nối giá trị nghệ thuật quốc tế với khán giả trong nước, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam./.