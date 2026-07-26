Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, sự kiện công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam đã đánh dấu mốc lịch sử, tạo động lực mới cho ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam, từng bước nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Đây cũng là bước hiện thực hóa chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành công nghiệp khai thác bô xít, chế biến alumin, luyện nhôm và các sản phẩm sau nhôm.

Cũng theo Đại tướng Phan Văn Giang, Việt Nam là quốc gia có tài nguyên bô xít thuộc nhóm lớn trên thế giới. Tổng trữ lượng của cả nước khoảng 5,8 tỷ tấn, tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển ngành công nghiệp khai thác bô xít, chế biến alumin, luyện nhôm. Định hướng nhất quán của Đảng và Nhà nước là chế biến sâu các sản phẩm nhôm có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương cần phát huy tối đa tiềm năng, dư địa phát triển mới sau hợp nhất, chủ động hoàn thiện quy hoạch không gian công nghiệp, đô thị, hệ thống năng lượng và hạ tầng logistics đồng bộ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam nhằm kết nối liên vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Đại tướng yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tiếp tục hoàn thiện dự án đúng tiến độ, vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế, chú trọng bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành, sản xuất…

Theo Ban Tổ chức, sau 11 năm triển khai xây dựng, Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông tại Khu công nghiệp Nhân Cơ đã hoàn thành phân kỳ 1 và đi vào sản xuất với công suất 150.000 tấn nhôm/năm. Dự kiến, phân kỳ 2 với tổng công suất 300.000 tấn/năm sẽ đi vào vận hành vào quý IV/2026 và phân kỳ 3 với tổng công suất 450.000 tấn/năm sẽ hoàn thành vào quý I/2027.