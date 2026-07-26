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Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

Sáng 26/7, tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân tổ chức Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, sự kiện công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam đã đánh dấu mốc lịch sử, tạo động lực mới cho ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam, từng bước nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Đây cũng là bước hiện thực hóa chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành công nghiệp khai thác bô xít, chế biến alumin, luyện nhôm và các sản phẩm sau nhôm.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN 

Cũng theo Đại tướng Phan Văn Giang, Việt Nam là quốc gia có tài nguyên bô xít thuộc nhóm lớn trên thế giới. Tổng trữ lượng của cả nước khoảng 5,8 tỷ tấn, tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển ngành công nghiệp khai thác bô xít, chế biến alumin, luyện nhôm. Định hướng nhất quán của Đảng và Nhà nước là chế biến sâu các sản phẩm nhôm có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Để nâng cao hiệu quả ngành công nghiệp khai thác bô xít, chế biến alumin và luyện nhôm, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển ngành công nghiệp nhôm, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ngành công nghiệp nhôm và chế biến các sản phẩm sau nhôm.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương cần phát huy tối đa tiềm năng, dư địa phát triển mới sau hợp nhất, chủ động hoàn thiện quy hoạch không gian công nghiệp, đô thị, hệ thống năng lượng và hạ tầng logistics đồng bộ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam nhằm kết nối liên vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Đại tướng yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tiếp tục hoàn thiện dự án đúng tiến độ, vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế, chú trọng bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành, sản xuất…

Theo Ban Tổ chức, sau 11 năm triển khai xây dựng, Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông tại Khu công nghiệp Nhân Cơ đã hoàn thành phân kỳ 1 và đi vào sản xuất với công suất 150.000 tấn nhôm/năm. Dự kiến, phân kỳ 2 với tổng công suất 300.000 tấn/năm sẽ đi vào vận hành vào quý IV/2026 và phân kỳ 3 với tổng công suất 450.000 tấn/năm sẽ hoàn thành vào quý I/2027.

Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông là dự án sản xuất nhôm kim loại thí điểm đầu tiên của cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN 

Dự án được đầu tư xây dựng nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường chế biến sâu khoáng sản bô xít (theo Kết luận số 31/KL-TW, ngày 7/3/2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô xít, alumin, nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045). Đây là mắt xích cuối cùng trong chuỗi công nghiệp khai thác bô xít, chế biến alumin và luyện nhôm, là kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp nhôm của cả nước.

Nhôm thỏi do Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông đạt độ tinh khiết 99,71%, sử dụng công nghệ điện phân nhôm với cường độ dòng điện 500kA. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm nhôm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu. Đây cũng là tiền đề để phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhôm như cơ khí chế tạp, ô tô, điện – điện tử, xây dựng, năng lượng tái tạo và hàng không… 

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lâm Đồng nói riêng, khu vực Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung bộ nói chung. Đồng thời, dự án còn tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 3.500 lao động, giảm nhập khẩu nhôm bình quân khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ/năm.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân đã trải qua nhiều lần điều chỉnh kể từ thời điểm được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương vào cuối năm 2012. Hiện, dự án có tổng mức đầu tư gần 28.000 tỷ đồng và được triển khai trên diện tích 128 ha./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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