Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.



Quán triệt nội dung kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, việc kiểm tra, giám sát tổ chức theo hai đợt. Trong đó, đợt một thực hiện trong tháng 3/2026, giám sát nội dung về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.



Đợt hai diễn ra trong tháng 9/2026, với các nội dung về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.



Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, kiểm tra, giám sát là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá đúng, thực chất tình hình, nhận diện ưu điểm, cách làm hay, sáng tạo để tiếp tục phát huy; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng để kịp thời có giải pháp khắc phục. Do đó, các thành viên trong đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lăk và các cơ quan có liên quan cần làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của Đảng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Quá trình làm nhiệm vụ không làm ảnh hướng đến hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị có liên quan.



Để đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, tiến độ kiểm tra giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo xây dựng các báo cáo kiểm tra giám sát theo đề cương và đồng thời cung cấp các tài liệu, chỉ đạo các tổ chức cá nhân có liên quan để phối hợp chặt chẽ với đoàn. Báo cáo phải đảm bảo đánh giá đầy đủ, khách quan, thực chất, có số liệu minh họa, không chung chung, xác định rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân cũng như là đề xuất các giải pháp.



Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thực hiện nghiêm hướng dẫn, kế hoạch, các nội dung kiểm tra theo Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của đoàn kiểm tra; yêu cầu các đơn vị cung cấp các báo cáo, tài liệu, số liệu trung thực, khách quan và tiếp thu đầy đủ ý kiến nhận xét của Đoàn kiểm tra, giám sát trên tinh thần cầu thị để khắc phục, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác trong thời gian tới./.