Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TW

Sáng 9/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11) và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú, đồng chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn: Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí thành viên Đoàn, đại diện các cơ quan hữu quan.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, đại diện 14 Đảng ủy trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - một Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị yêu cầu nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cũng như những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đối với Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Cùng với đó, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với việc củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trên tinh thần Kết luận 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị, tại hội nghị, các đại biểu góp ý vào dự thảo báo cáo tự kiểm tra, sau đó bổ sung, góp ý, hoàn chỉnh, thông qua nội dung báo cáo chính thức gửi Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn; chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao.

Các thành viên Đoàn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc, khách quan, khoa học, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị đến kiểm tra. Việc giám sát chia làm 2 đợt: Đợt 1 sẽ báo cáo vào cuối tháng 3/2026; đợt 2 sẽ báo cáo vào cuối tháng 6/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, ngay sau Đại hội XIV của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng.

Ngoài việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương xác định, với vai trò là các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng nên vấn đề thực hiện, vấn đề hành động là chính. Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương quan tâm chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, "phải đi trước, làm trước," "nói đi đôi với làm" và "làm tới cùng," theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khi làm việc với các Ban Đảng Trung ương.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46 về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng bộ đã tập trung ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện; cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát ngay từ đầu.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương đã chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm tra và gửi các tài liệu cần thiết cho Đoàn Kiểm tra, giám sát; sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực thông tin, hồ sơ, tài liệu và hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc theo yêu cầu của Đoàn.

Theo báo cáo, thảo luận tại hội nghị, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức bài bản theo yêu cầu. Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là cấp ủy đầu tiên tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các cấp ủy, nhất là ở các Ban Đảng Trung ương đã tập trung phối hợp với lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên tham mưu “đúng, trúng” cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhận thức rất rõ công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đây là việc làm thường xuyên có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng như các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, vì mục tiêu chiến lược là phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ chủ động tích cực, nỗ lực, cố gắng để hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Đặc biệt là phải nâng tầm công tác tham mưu chiến lược để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới./.