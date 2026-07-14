Công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Tại Quyết định số 215-QĐ/NSTW, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định 9 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cụ thể gồm các đồng chí: Trần Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp; Trịnh Văn Mơ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh; Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng;Nguyễn Ngọc Tú, Trưởng Thuế tỉnh;Trần Gia Văn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lưu Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh; Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trưởng tỉnh.Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong nhấn mạnh, các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đều là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn; hiện đang giữ cương vị người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của tỉnh có vị trí quan trọng. Đây là những lĩnh vực trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phục vụ nhân dân. Việc Ban Bí thư chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không chỉ là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và năng lực công tác của mỗi đồng chí, mà còn là sự bổ sung nguồn lực lãnh đạo quan trọng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, trên cương vị mới, các đồng chí mới được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm của mình; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã đề ra.Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quán triệt và tổ chức ký cam kết về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Quy định này quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong rèn luyện, tu dưỡng bản thân; trong lãnh đạo; quy định rõ trách nhiệm riêng của cấp phó người đứng đầu; nêu rõ hình thức xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong trường hợp được xác định có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao…Đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để làm cơ sở, căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là của những người đứng đầu, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ mới./.