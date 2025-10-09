Công bố kết quả Vietstock Awards 2025 AWARDS 2025 – Tôn vinh những nhà vô địch của ghành chăn nuôi Việt Nam

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại lễ trao giải.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: “Giải thưởng Vietstock đã trải qua một hành trình 20 năm hình thành và phát triển, luôn được Cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì. Giải thưởng này đã trở thành một biểu tượng uy tín hàng đầu của ngành chăn nuôi Việt Nam, có vai trò to lớn trong việc tôn vinh những doanh nghiệp và tổ chức có đóng góp tích cực, đổi mới và bền vững cho sự phát triển của toàn ngành. Giải thưởng Vietstock không chỉ đơn thuần là sự ghi nhận những thành tựu nổi bật. Quan trọng hơn, nó còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy các chuẩn mực xuất sắc, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vữngtrong cộng đồng chăn nuôi Việt Nam”.

Bà Rose Chitanuwat, Giám đốc Chuỗi dự án - ASEAN (Tập đoàn Informa Markets) phát biểu tại lễ trao giải.

Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Dương Tất Thắng và Giám đốc Chuỗi dự án - ASEAN (Tập đoàn Informa Markets) Rose Chitanuwat vinh danh Nhóm 1: Nhà vô địch Vietstock - Tiên phong.

Cũng trong lễ công bố kết quả VIETSTOCK AWARDS 2025 bà Rose Chitanuwat, Giám đốc Chuỗi dự án - ASEAN (Tập đoàn Informa Markets) chia sẻ: “Tại Vietstock 2025, chúng ta cùng nhau tôn vinh 13 nhà vô địch - những doanh nghiệp, tập thể và cá nhân đã thể hiện tinh thần tiên phong, sự xuất sắc và trách nhiệm vì cộng đồng ngành chăn nuôi, đồng thời truyền cảm hứng cho sự tiến bộ và đặt ra những chuẩn mực mới cho toàn ngành”.

Vinh danh các đơn vị chiến thắng Vietstock Awards 2025



Sau quá trình đánh giá và tuyển chọn kỹ lưỡng, những Nhà Vô địch Vietstock xuất sắc nhất đã được Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vinh danh, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật và bền vững cho sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Tối ngày 08 tháng 10 năm 2025, trong khuôn khổ triển lãm Vietstock 2025, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã chính thức công bố kết quả, trao kỷ niệm chương và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến 13 Nhà vô địch Vietstock.

Vinh danh Nhóm 2: Nhà vô địch Vietstock - Xuất sắc toàn diện.

Vinh danh Nhóm 4: Nhà vô địch Vietstock - Vì cộng đồng.

Thành công của Vietstock Awards 2025 một lần nữa khẳng định rằng, với sự chung tay của doanh nghiệp, nhà khoa học và sự kiến tạo thể chế của Nhà nước, hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu đưa chăn nuôi Việt Nam trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật hiện đại, bền vững, nằm trong nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực và hội nhập sâu rộng.

13 doanh nghiệp, tập thể được vinh danh tại Vietstock Awards 2025

Nhóm 1: Nhà vô địch Vietstock - Tiên phong

1. Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

2. Công ty cổ phẩn Thực phẩm sữa TH

Nhóm 2: Nhà vô địch Vietstock - Xuất sắc toàn diện

3. Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

4. Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

5. Công ty cổ phần Công nghệ sinh học R.E.P

6. Công ty cổ phần Ba Huân

7. Công ty TNHH Cargill Việt Nam

Nhóm 3: Nhà vô địch Vietstock - Tăng trưởng vượt trội

8. Tập đoàn Hùng Nhơn

9. Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Gia Linh

10. Công ty TNHH MTV Provimi

11. Công ty TNHH Uni - President Việt Nam

Nhóm 4: Nhà vô địch Vietstock - Vì cộng đồng

12. Hội Chăn nuôi Việt Nam

13. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia cầm (VIGOGA)./.