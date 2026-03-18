Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Huế cho biết, thành phố có 89 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX, ứng cử tại 14 đơn vị bầu cử; trong đó số đại biểu được ấn định là 53 người. Số đại biểu đạt kết quả kiểm phiếu và báo cáo Ủy ban Bầu cử thành phố xem xét, công bố trúng cử là 53 đại biểu. Như vậy, không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Huế, công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ông Nguyễn Quang Tuấn đánh giá, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại thành phố Huế đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật; cử tri đi bỏ phiếu cao, đạt trên 99%. Ông tin tưởng các đại biểu trúng cử sẽ phát huy hết trách nhiệm của mình trước cử tri.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố, trong ngày bầu cử 15/3/2026, toàn bộ 676 tổ bầu cử trên địa bàn đã tổ chức khai mạc trước 7 giờ đúng quy định; trong đó có 32 khu vực bỏ phiếu khai mạc từ 5-6 giờ sáng. Ngay sau phần khai mạc, cử tri ở các địa phương đã đi bầu cử khẩn trương, sôi nổi. Có những cử tri trên 100 tuổi và các chức sắc đứng đầu các tôn giáo đã tham gia bỏ phiếu từ sớm, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ.

Ghi nhận tại các khu vực bỏ phiếu cho thấy, cử tri tham gia bầu cử đều ăn mặc gọn gàng, lịch sự và nghiêm túc, phù hợp ý nghĩa ngày hội của đất nước. Tại hầu hết các xã miền núi, mặc dù địa bàn khó khăn, dân cư phân tán nhưng người dân vẫn hăng hái tham gia cuộc bầu cử từ rất sớm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Toàn thành phố có 970.549 cử tri trong danh sách, trong đó 970.515 cử tri đã tham gia bỏ phiếu (đạt 99,99%), thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của cử tri đối với việc lựa chọn đại diện tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Dịp này, Ủy ban bầu cử thành phố Huế cũng thông tin về kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn. Theo đó, toàn thành phố có 17 người ứng cử (bao gồm 14 người do địa phương giới thiệu và 3 người do Trung ương giới thiệu ứng cử) tại 4 đơn vị bầu cử, để bầu lấy 9 đại biểu. Số đại biểu đạt kết quả kiểm phiếu và dự kiến báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, công bố trúng cử là 9 đại biểu, đảm bảo đủ số lượng cơ cấu, không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm./.