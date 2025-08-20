Lễ công bố Dự án trải nghiệm VR “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Đông đảo người dân đến tham quan trải nghiệm VR “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Phát biểu tại Lễ Công bố, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: Vinh dự là cơ quan báo chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập chỉ 5 ngày sau Lễ Tuyên ngôn độc lập, Đài Tiếng nói Việt Nam đánh dấu sự ra đời bằng chương trình phát thanh đầu tiên vào ngày 7/9/1945 truyền đi Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của Bác Hồ, công bố trước quốc dân đồng bào và thế giới và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dự án “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại. Triển lãm còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lan tỏa khát vọng hòa bình và niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.

Dự án trải nghiệm VR “Trở về thời khắc thiêng liêng” mở cửa từ 8h sáng 19/8 tới 20/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội). Ngay sau khi mở cổng đăng ký, hơn 30 ngàn người đã đăng ký tham dự trải nghiệm. Đến 14h ngày 20/8, Ban Tổ chức đã đón gần 3.000 người đến tham quan và trải nghiệm.

Khách tham quan trải nghiệm hành trình khám phá và tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9 cùng lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam qua Biên tập viên ảo – ứng dụng AI Human được trình chiếu sống động trong Holobox. Nhân vật ảo này giới thiệu chi tiết các nội dung liên quan đến Ngày Quốc khánh 2/9 và trả lời trực tiếp các câu hỏi về quá trình hình thành, phát triển của VOV qua từng giai đoạn lịch sử.

Sau Lễ công bố ngày 20/8, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân đến tham quan và trải nghiệm trong khu trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội)./.