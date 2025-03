Công bố dự án tiếp nhận trang thiết bị rà phá bom mìn do Nhật Bản tài trợ

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) với các đại biểu Việt Nam và Nhật Bản tham quan các mô hình xử lý tín hiệu vật liệu nổ. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đồng chủ trì buổi lễ.

Đại tá Lê Quang Hợp, Phó Tổng Giám đốc VNMAC cho biết, các hoạt động trong khuôn khổ Dự án gồm tiếp nhận 4 trang thiết bị phục vụ cho công tác rà phá bom mìn và huấn luyện, đào tạo thử nghiệm, trong đó có việc tổ chức hoạt động tập huấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho đội quản lý trang bị, tổ vận hành trang thiết bị của VNMAC về kỹ thuật và công nghệ mới trong rà phá bom mìn...



Đây là một trong những dự án ưu tiên của Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025 (Chương trình 504), hướng tới mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực bị ô nhiễm nặng nhằm làm sạch môi trường, đảm bảo đất đai an toàn cho sử dụng. Dự án góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn do bom mìn gây ra, đảm bảo an toàn cho người dân, giúp người dân yên tâm sinh sống, sản xuất, phát triển kinh tế. Đồng thời, việc cung cấp các thiết bị hiện đại cùng chương trình đào tạo chuyên sâu sẽ nâng cao năng lực quản lý, xử lý bom mìn của VNMAC, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, vào ngày 21/12/2024, tại Hà Nội, ông đã cùng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ký kết công hàm trao đổi về Dự án "Cung cấp trang thiết bị rà phá bom mìn" trị giá 500 triệu yên trong chương trình hợp tác viện trợ không hoàn lại "Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội" của Chính phủ Nhật Bản dành cho VNMAC.

Đại sứ cảm ơn vì nhân dịp này đã có cơ hội trực tiếp tham quan tại VNMAC và thấy các hiện vật trưng bày là bom mìn chất nổ từ thời chiến tranh đã được xử lý đúng cách. Ông Ito Naoki hy vọng, thông qua Dự án sẽ góp phần tạo thuận lợi cho công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ ở Việt Nam để giúp người dân các địa phương bị ảnh hưởng an tâm sống trên những vùng đất an toàn; từ đó tạo ra môi trường thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Thay mặt Bộ Quốc phòng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Nhật Bản - đối tác lâu dài, quan trọng của Việt Nam vì sự hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực này.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, trong suốt hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản đã mang lại nhiều thành quả tích cực, đáng ghi nhận; trong đó phải kể đến những dự án hợp tác phát triển mà Nhật Bản dành cho Việt Nam. Đến nay, Nhật Bản không chỉ là một quốc gia viện trợ ODA hàng đầu cho Việt Nam mà còn hỗ trợ nhiều lĩnh vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

“Dự án lần này không chỉ là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia mà còn là sự đóng góp quý báu cho nỗ lực chung của chúng ta trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh và bảo vệ môi trường tại Việt Nam”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ tin tưởng, việc tiếp nhận các trang thiết bị hiện đại của Nhật Bản sẽ đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực khảo sát rà phá bom mìn tại Việt Nam; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam thời gian tới; nâng cao năng lực của VNMAC, giúp Trung tâm thực hiện tốt hơn vai trò nòng cốt trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai khắc phục hậu quả bom mìn, bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam luôn xác định công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ và chất độc hóa học còn tồn lưu sau chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ sự cảm ơn trân trọng trước sự giúp đỡ, hỗ trợ quý giá của các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ ngày càng mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả hơn, giúp Việt Nam sớm hoàn thành được mục tiêu có ý nghĩa cao cả này./.