Công an tỉnh Khánh Hòa - điểm sáng thực hiện "Chiến dịch Quang Trung"

Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao đổi với phóng viên TTXVN. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

- Phóng viên: Thưa ông, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập, đổ hoàn toàn do mưa lũ vừa qua như thế nào?

- Đại tá Trần Minh Trúc: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhận nhiệm vụ xây dựng 23 căn nhà tại 18 xã, phường. Ngay sau lũ, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp xuống cơ sở, cùng các đơn vị chức năng rà soát, khảo sát thực địa từng hộ dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn nhằm lựa chọn đúng những gia đình bị thiệt hại nặng nhất, có hoàn cảnh khó khăn nhất, bảo đảm không bỏ sót, không thực hiện nhầm. Công an tỉnh xác định rất rõ: đây không chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mà là nhiệm vụ chính trị đặc biệt gắn trực tiếp với trách nhiệm của lực lượng công an đối với nhân dân trong thời điểm khó khăn nhất.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động trên 3.400 ngày công từ sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, làm đến đâu chắc đến đó”, các đơn vị tổ chức thi công liên tục, không kể ngày nghỉ; tranh thủ tối đa từng khoảng thời tiết thuận lợi.

Xuyên suốt quá trình thực hiện, các đơn vị quán triệt rõ quan điểm: tiến độ phải đi đôi với chất lượng. Tất cả công trình đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo nguyên tắc “03 chắc”: móng chắc - tường chắc - mái chắc. Thực tế cho thấy, nhiều căn nhà được xây dựng với chất lượng cao hơn thiết kế ban đầu, gia cố móng nhiều lớp hơn, mở rộng diện tích sử dụng, bảo đảm người dân có thể sinh hoạt an toàn, ổn định lâu dài.

Với cách làm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”, Công an xã Đông Khánh Sơn là đơn vị hoàn thành và bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” ở tỉnh Khánh Hòa. Công an tỉnh cũng là đơn vị hoàn thành chiến dịch sớm nhất trong toàn lực lượng công an nhân dân, trở thành điểm sáng tiêu biểu. Điều quan trọng, “Chiến dịch Quang Trung” do lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “gần dân - sát dân - vì nhân dân phục vụ”; qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, đúng với tinh thần phong trào thi đua “ba nhất” (kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất) mà toàn lực lượng đang triển khai.

- Phóng viên: Trong “Chiến dịch Quang Trung”, theo ông đâu là thách thức lớn nhất? Qua đây, ông có thể cho biết về một số cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả mà Công an tỉnh Khánh Hòa đã vận dụng.

- Đại tá Trần Minh Trúc: Thực tế cho thấy, thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai “Chiến dịch Quang Trung” tại Khánh Hòa là việc các ngôi nhà cần được xây dựng đơn lẻ, rời rạc với nhiều địa hình, trải dài ở nhiều xã, phường. Nhiều vị trí xây dựng nhà nằm ở vùng trũng, nền đất yếu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở; trong khi yêu cầu đặt ra là phải triển khai nhanh, đồng loạt, dứt điểm, với nguồn kinh phí có hạn và áp lực về thời gian. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến không thuận lợi, mưa kéo dài…

Trước thực tế đó, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định rõ quan điểm chỉ đạo: không chọn việc dễ, không lùi trước việc khó; đã làm là làm đến nơi, đến chốn, bảo đảm cả tiến độ và chất lượng. Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã trực tiếp khảo sát thực địa từng vị trí xây dựng, đánh giá cụ thể nền đất, điều kiện thi công, nguy cơ sạt lở để lựa chọn phương án phù hợp. Nhờ vậy, quá trình triển khai luôn chủ động, hạn chế tối đa việc điều chỉnh, phát sinh.

Việc tổ chức, huy động và bố trí lực lượng xây dựng nhà linh hoạt, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Công an tỉnh đã huy động trên 3.400 ngày công với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh, công an cấp xã và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Căn nhà nào đủ điều kiện thì dồn lực làm nhanh, làm chắc; hoàn thành đến đâu thì tổ chức khánh thành, bàn giao ngay đến đó. Cách làm này không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện, bảo đảm tiến độ chung của chiến dịch, mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát huy vai trò nòng cốt của công an cấp xã và sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Trưởng Công an xã được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, bám sát công trình và chịu trách nhiệm đến cùng. Thực tiễn cho thấy, nơi nào người đứng đầu sâu sát, quyết liệt thì nơi đó tiến độ nhanh, chất lượng tốt, nhân dân đồng thuận cao. Cùng với đó, Công an tỉnh chủ động vận động các nguồn lực xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ của nhân dân về nơi ăn, nghỉ cho lực lượng thi công, vừa giảm chi phí vừa thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa công an với nhân dân.

Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ người dân xã Diên Điền khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Đặng Tuấn –TTXVN - Phóng viên: Chiến dịch Quang Trung tại Công an tỉnh Khánh Hòa đã về đích, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân “gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân” đã được khắc họa rõ nét. Ông có thể chia sẻ một số kỷ niệm đáng nhớ về sự gắn kết giữa lực lượng Công an và nhân dân trong chiến dịch này?



- Đại tá Trần Minh Trúc: Trong quá trình triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, chúng tôi cảm nhận rõ sự mong đợi, phấn khởi và niềm tin của nhân dân từ khi có chủ trương hỗ trợ đến khi được nhận nhà mới.

Những ngày xây dựng nhà, gia đình ông Cao Văn Định (xã Nam Khánh Vĩnh) và hàng xóm đã giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ nấu cơm, thu dọn mặt bằng… Từng việc làm nhỏ nhưng với hoàn cảnh các gia đình vừa trải qua mưa lũ lịch sử càng cho thấy tình cảm và sự sẻ chia. Hay như gia đình ông Cao Chiến (xã Khánh Vĩnh) khi được hỏi về nhu cầu hỗ trợ thêm vật dụng sinh hoạt cũng sẵn sàng nhường lại cho hộ khác… Với cán bộ, chiến sĩ, đó là quyết tâm bám công trình đến cùng. Nhiều đồng chí gia đình cũng bị thiệt hại nhưng vẫn chủ động khắc phục, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Chính sự đồng lòng ấy đã giúp công trình được triển khai liên tục, không gián đoạn. Tất cả hình ảnh bình dị đó khiến chúng tôi xúc động. Điều đó cho thấy rõ: “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là công an xây nhà cho dân, mà là công an và nhân dân cùng nhau dựng nên mái ấm, cùng nâng đỡ nhau vượt qua khó khăn. Vì vậy, khi chứng kiến mỗi gia đình vững lòng bước vào căn nhà mới, chúng tôi càng thấu hiểu rằng niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân chính là phần thưởng lớn nhất, là thước đo rõ ràng nhất cho tinh thần “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”.

Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao nhà cho người dân vùng lũ. Ảnh: TTXVN phát

- Phóng viên: Phát huy tinh thần của “Chiến dịch Quang Trung”, thời gian tới, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở như thế nào?



- Đại tá Trần Minh Trúc: “Chiến dịch Quang Trung” hoàn thành không chỉ được đánh giá bằng số lượng những căn nhà được xây dựng mà quan trọng hơn là niềm tin của nhân dân được củng cố. Với Công an tỉnh Khánh Hòa đó chính là giá trị lớn nhất, bền vững nhất và cũng là động lực để tiếp tục đồng hành cùng nhân dân trong thời gian tới.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo triển khai xây dựng thêm 6 căn “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết” cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số. Các đơn vị đang tổ chức thi công và phấn đấu bàn giao trước Tết Nguyên đán để người dân được vào ở trong những ngôi nhà mới nghĩa tình.

Sau khi "Chiến dịch Quang Trung" và việc xây dựng nhà tình nghĩa kết thúc, Công an tỉnh Khánh Hòa đánh giá hiệu quả thực tế, huy động nguồn lực để từng bước mở rộng đối tượng hỗ trợ trong thời gian tới, bảo đảm sự kế thừa liên tục, bền vững. Qua đây, lực lượng công an nhân dân khẳng định rõ trách nhiệm lâu dài, gắn bó với đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

- Phóng viên: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của TTXVN./.