Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Moskva hợp tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva. Ảnh: TTXVN phát

Nhằm cụ thể hóa các nội dung trên, tại buổi hội đàm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu nêu bật quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia; sự phối hợp tích cực hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga trên các lĩnh vực trong nhiều năm qua; đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó, lâu dài giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Moskva đã và đang phát triển tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích cho cả hai phía. Hàng năm, hai bên vẫn luân phiên tổ chức các chương trình Năm chéo hữu nghị Việt Nam - Nga, những ngày Hà Nội tại Moskva, những ngày Moskva tại Hà Nội và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa hết sức ý nghĩa, thiết thực.

Trên cơ sở tin tưởng, thân tình, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị đoàn đại biểu Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Công an Hà Nội triển khai ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, trước mắt là hệ thống camera giám sát an ninh tại Hà Nội; đồng thời trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng; quản lý hành chính, trật tự xã hội; công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại nhà ga và trên các tuyến tàu điện, đường sắt đô thị... Đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và kiều dân công tác, đầu tư, học tập, sinh sống tại Thủ đô của hai nước.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục triển khai thực hiện nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã ký kết, nhất là về công tác tương trợ tư pháp, hỗ trợ trong công tác phòng, chống tội phạm, các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao; lập kế hoạch triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai cơ quan.

Hai bên cũng tăng cường, đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy hợp tác thêm sâu rộng, hiệu quả và chia sẻ nhiều hơn kinh nghiệm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Định kỳ hàng năm, mỗi bên cử 1 đoàn lãnh đạo; 2 đoàn cán bộ cấp chuyên viên qua lại để trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hợp tác.

Phát biểu tại hội đàm, Thiếu tướng Novikov Vladislav Anatolievich (Nô-vi-cốp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva khẳng định, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Mối quan hệ giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ của hai Bộ. Việc Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva và Công an thành phố Hà Nội ký kết hợp tác sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới cho cả hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa chính quyền hai thành phố, hai Thủ đô. "Chúng tôi luôn sẵn sàng bên các bạn và đáp ứng mọi yêu cầu của các bạn", ông Novikov Vladislav Anatolievich nói.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, Thiếu tướng Novikov Vladislav Anatolievich cho biết thêm, tại Moskva hệ thống camera đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát hiện và phòng, chống tội phạm. Hệ thống này được sử dụng đã giải quyết hầu hết các vấn đề về tội phạm ở đây. Đến nay, chính quyền thành phố đã lắp đặt được hơn 263.000 camera.

Từ năm 2021, tất cả hệ thống camera công cộng đều được quốc hữu hóa, kết nối vào hệ thống thông tin của quốc gia, bao gồm cả hệ thống camera được lắp đặt ở tàu điện ngầm. Hiện tại có hơn 6.000 camera ở hệ thống tàu điện ngầm được kết nối với hệ thống trung tâm thông tin chỉ huy. Có gần 10.000 vụ việc tội phạm được điều tra, truy xét phát hiện thông qua hệ thống camera; hơn 3.000 đối tượng nằm trong danh sách truy nã liên bang, qua hệ thống camera đã bắt giữ được 2.500 đối tượng...

Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên đã trao đổi thảo luận nhiều vấn đề trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, an ninh thông tin, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm có tổ chức; truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế./.