Côn Sơn - Kiếp Bạc đón hơn 16,5 vạn lượt khách những ngày đầu năm mới

Khu vực Cổng tam quan của của đền Kiếp Bạc được trang hoàng rực rỡ để đón du khách. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Trong đó, di tích Côn Sơn đón hơn 4 vạn lượt du khách (tăng 41%); di tích Kiếp Bạc đón hơn 2,1 vạn lượt du khách (tăng 11%); chùa Thanh Mai đón hơn 1.600 lượt du khách; cụm di tích quốc gia đặc biệt Kinh Môn (đền Cao An Phụ, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương) đón hơn 2,9 vạn lượt du khách; cụm di tích quốc gia đặc biệt Cẩm Giàng (Văn miếu Mao Điền, đền Xưa, chùa Giám, đền Bia) đón hơn 6,6 vạn lượt du khách.

Du khách đến tham quan, chiêm bái tại đền Kiếp Bạc. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Du khách đến tham quan, chiêm bái tại Văn miếu Mao Điền. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc nằm trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào ngày 12/7 tại Kỳ họp lần thứ 47 diễn ra tại Paris (Pháp). Quần thể gồm 12 di tích. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh có 5 điểm: Thái Miếu, chùa Lân, chùa Hoa Yên, chùa Ngọa Vân, bãi cọc Yên Giang; thành phố Hải Phòng có 5 điểm: chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương; tỉnh Bắc Ninh có 2 điểm là chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà.

Bên cạnh việc đón du khách trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố Hải Phòng cũng đang tích cực chuẩn bị cho lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 26/2 đến ngày 11/3 (tức từ ngày 10 đến ngày 23 tháng Giêng âm lịch).

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 gắn với tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334 - 2026). Lễ hội góp phần tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc thực hành, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Lễ hội còn là dịp để giới thiệu, quảng bá tài nguyên du lịch, tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại của thành phố Hải Phòng, định hướng xây dựng Khu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế.



Theo ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, lễ hội năm nay gồm nhiều nghi lễ truyền thống như: Lễ dâng hương, Lễ tế Khai xuân; Lễ rước và dâng bánh chưng, bánh giầy tại chùa Côn Sơn, đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán; Lễ rước nước; Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả và khai hội mùa Xuân; Lễ tế trời đất trên Ngũ Nhạc linh từ; Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm; Lễ Mông Sơn thí thực

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội còn có nhiều hoạt động phong phú như: Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại; Ngày hội sách Di sản; trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc di sản”; Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy; giải Cờ tướng; giải Việt dã và bán Marathon “Côn Sơn - Kiếp Bạc - Hành trình Di sản Thế giới”; Liên hoan Pháo đất lần thứ nhất; giải Vật dân tộc; cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, múa rối nước, không gian trải nghiệm di sản phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm của các làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP tiểu biểu đặc trưng của thành phố gắn với các hoạt động trình diễn, quảng diễn, giới thiệu các quy trình chế tác sản phẩm của các nghệ nhân làng nghề để phục vụ du khách trải nghiệm và quảng bá hình ảnh của Hải Phòng như: trình diễn làng nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu, Làng nghề gốm Chu Đậu, Làng nghề vàng bạc Châu Khê, làng nghề thêu ren, nghề chiếu cói Tiên Kiều... Du khách còn có cơ hội thưởng thức một số đặc sản của địa phương như Trà sen Kiếp Bạc, bánh giầy An Lạc, đặc sản chả rươi, bánh gai, giò chả, bánh mỳ que, dừa dầm…

Để phục vụ lễ hội, Ban Tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền qua các cơ quan truyền thông, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; in và phát hành tờ rơi, sách ảnh, phim tư liệu; triển khai các điểm quét mã QR Code giới thiệu giá trị di tích, danh nhân và lễ hội.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Ban đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn minh; tổ chức tập huấn cho lực lượng bán, soát vé, ghi nhận công đức, thuyết minh; ký cam kết thực hiện đúng quy định trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại khu di tích; đồng thời tăng cường tuyên truyền hạn chế đốt vàng mã, phòng chống mê tín dị đoan, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn môi trường và phòng chống cháy nổ tại 2 khu di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc.

Công tác trang trí được triển khai đồng bộ với khoảng 8.000 cờ thần, hồng kỳ; 5.000m cờ dây; 1.000 đèn lồng; 500 phướn Phật; 300 phướn chữ; 100 băng rôn tại khu di tích và các tuyến đường chính; 20 giàn ảnh trưng bày; thay mới nội dung 20 biển cỡ lớn; sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện trang trí, chiếu sáng, loa máy; chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các tiểu cảnh và điểm check-in phục vụ du khách.

Ban Tổ chức cũng tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng 3 tour du lịch trải nghiệm di sản gồm: “Một hành trình 5 điểm đến”, “Theo dấu chân Tam Tổ Trúc Lâm” và “Khám phá Di sản Thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc”.





Năm 2026, thành phố Hải Phòng phấn đấu đón hơn 16 triệu lượt du khách./.