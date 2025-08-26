Cơm tấm Việt Nam xuất hiện trong thực đơn của hệ thống ăn nhanh hàng đầu của Nhật Bản

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu trong vai trò cửa hàng trưởng tại Roppongi phục vụ thực khách Nhật Bản món cơm tấm Việt Nam tại Matsuya. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Với mong muốn quảng bá món cơm tấm Việt Nam nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã tham dự và tích cực thực hiện vai trò quảng bá, giới thiệu nét đặc sắc của các món ăn Việt Nam với đông đảo phóng viên Nhật Bản có mặt tại sự kiện.

Đại diện Matsuya, bà Aya Aoki, cho biết trong quá trình khảo sát thực địa mở cửa hàng tại Việt Nam, đội ngũ công ty đã phát hiện món cơm tấm và bị hương vị của món ăn này hấp dẫn. Từ đó, Matsuya đã nảy sinh ý tưởng tái hiện hương vị cơm tấm Việt Nam tại Nhật Bản. Vào tháng 4/2025, chương trình bán hàng thử nghiệm đã được tiến hành tại một số cửa hàng được chọn. Nhờ quá trình vận hành thuận lợi và phản hồi tích cực từ khách hàng, Matsuya đã quyết định triển khai món cơm tấm Việt Nam tại 1.112 cửa hàng trên toàn quốc. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác, khẳng định sự thành công của việc đưa một món ăn Việt Nam vào chuỗi nhà hàng lớn của Nhật Bản.

Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, ông Tạ Đức Minh, cho rằng việc món cơm tấm Việt Nam chính thức xuất hiện tại chuỗi nhà hàng Matsuya có thể coi là một bước ngoặt trong hành trình đưa ẩm thực Việt vươn ra thế giới. Ông cho biết món cơm tấm Việt Nam tại Matsuya sẽ được phục vụ cùng nước mắm truyền thống của Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên nước mắm truyền thống Việt Nam – một loại gia vị đặc trưng và biểu tượng của văn hóa ẩm thực Việt – được sử dụng trong chế biến món ăn tại một hệ thống nhà hàng lớn ở Nhật Bản.

Theo ông Tạ Đức Minh, để phục vụ cho lần ra mắt cơm tấm Việt Nam tại Matsuya, 10 tấn nước mắm đã được nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam và đưa vào nhà máy chế biến của Matsuya. Ông Tạ Đức Minh nhận định điều này không chỉ minh chứng cho chất lượng và tính phù hợp của sản phẩm Việt Nam với thị trường Nhật Bản, mà còn mở ra một hướng đi mới cho xuất khẩu gia vị, nguyên liệu và thực phẩm chế biến của Việt Nam sang Nhật.