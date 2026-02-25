Cổ vũ tuổi trẻ tích cực xây dựng quê hương trong kỷ nguyên vươn mình

Trao tặng các suất quà, học bổng, áo ấm cho học sinh. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, Tháng Thanh niên năm nay, Tỉnh đoàn Sơn La đã xác định các nội dung hoạt động phù hợp như triển khai phong trào “Tuổi trẻ Sơn La tiên phong trong kỷ nguyên mới”, chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Sơn La”… Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ hội để đoàn viên phát huy vai trò tiên phong, tinh thần tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Lò Mạnh Cường nhấn mạnh: Để triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn triển khai nghiêm túc, sáng tạo các nhóm nội dung hoạt động trọng tâm, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn tập trung, quan tâm tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIV. Các cấp bộ Đoàn tuyên truyền, vận động thanh niên, nhân dân tham gia tích cực vào ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2026-2031; tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 63 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La. Các cấp bộ Đoàn cần cổ vũ, phát huy thanh niên tiên phong tham gia xây dựng và phát triển quê hương trong kỷ nguyên vươn mình; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng tổ chức Đoàn đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng công trình trường đẹp cho em; công trình thanh niên “Đường giao thông nông thôn” tại điểm trường Suối Pa, Trường Mầm non Ánh Sao; công trình hàng cây thanh niên; công trình ánh sáng bản làng; trao tặng 150 áo ấm, 73 suất quà; 5 "đàn gà khăn quàng đỏ". Ban Tổ chức trao 100 cây giống mắc ca; 100 balo, 100 hộp bút sáp, 100 quyển sách tô màu, 100 quyển vở tập viết, 50 quyển truyện, 150 gấu bông cho các em học sinh, 1 tivi cho Trường Mầm non Ánh Sao và Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Bon; trao tặng 20 suất học bổng và các phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập của xã. Tổng nguồn lực trị giá hơn 560 triệu đồng. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sơn La tặng bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức chương trình./.