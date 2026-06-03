Cơ hội tiếp cận kỹ thuật y tế chuyên sâu qua những sáng kiến từ thực tiễn

*Nhu cầu thực tiễn của người bệnh

Nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau tức ngực, ăn uống khó khăn, ông Trần Thanh H. (54 tuổi, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chẩn đoán mắc sỏi đường mật trong gan. Đây là một trong những bệnh lý có nguy cơ tái phát cao và thường gây nhiều khó khăn trong điều trị. Sau khi được tư vấn về phương pháp nội soi tán sỏi đường mật qua da bằng laser, ông H. quyết định điều trị tại bệnh viện với mong muốn tránh được cuộc phẫu thuật lớn như trước đây.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột nghiên cứu trường hợp bệnh nhân bị sỏi trong gan. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN

"Tôi nghe bác sĩ giải thích đây là phương pháp ít xâm lấn, hiệu quả cao nên yên tâm. Mong muốn lớn nhất của tôi là điều trị dứt điểm để sớm ổn định sức khỏe và sinh hoạt bình thường", ông H. chia sẻ.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Đình Linh, Phó trưởng Khoa Ngoại, bệnh lý sỏi mật khá phổ biến tại Việt Nam, với tỷ lệ mắc khoảng 2-6% dân số, trong đó khoảng 60% trường hợp xuất hiện sỏi trong gan. Đây là nhóm bệnh lý dễ tái phát, nhiều bệnh nhân phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng vẫn không điều trị triệt để. Xuất phát từ thực tế đó, từ tháng 10/2023, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột triển khai kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng laser. Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn. Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật là chỉ tạo một đường rất nhỏ trên da nhưng vẫn có thể tiếp cận các vị trí sâu trong gan để xử lý triệt để những trường hợp sỏi phức tạp như sỏi trong gan, sỏi thành khối hoặc sỏi tái phát nhiều lần. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện khoảng 100 trường hợp tán sỏi đường mật qua da với tỷ lệ lấy sạch sỏi đạt trên 95%. Người bệnh không phải chịu một cuộc phẫu thuật lớn, thời gian nằm viện chỉ khoảng 2-3 ngày. Với những trường hợp từng mổ nhiều lần, việc can thiệp bằng phương pháp này giúp hạn chế đáng kể các nguy cơ do phẫu thuật lại.

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết, ngay từ khi thành lập, bệnh viện đã xác định mục tiêu không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu để người dân không phải chuyển đến các bệnh viện lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da bằng laser là một trong những minh chứng rõ nét của quá trình đổi mới sáng tạo trong y khoa. Đây là kỹ thuật khó, hiện chưa có nhiều cơ sở y tế trong cả nước triển khai thành công nhưng đã giúp giải quyết những tồn tại lâu nay trong điều trị sỏi đường mật trong gan.

*Đổi mới để làm chủ kỹ thuật cao

Bên cạnh hoạt động điều trị, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đức Vượng, Trưởng khoa Nội soi - Thăm dò chức năng, số ca mắc ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư dạ dày, đang có xu hướng gia tăng. Nếu được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm, khả năng sống của người bệnh rất cao. Từ năm 2023, bệnh viện đã triển khai kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD) trong điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ phải được đào tạo chuyên sâu và thực hành nhiều trước khi thực hiện trên người bệnh. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đã nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng nội soi dạ dày nhằm phục vụ đào tạo kỹ thuật ESD. Việc thực hành trên mô hình giúp bác sĩ tự tin hơn, hạn chế sai sót và giảm nguy cơ biến chứng khi triển khai trên người bệnh. Đây cũng là cơ sở để bệnh viện tổ chức các khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị y tế trong khu vực.

Học viên thực hành trên mô hình trong khóa đào tạo kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc. Ảnh: TTXVN phát

Từ những hiệu quả mang lại trong thực tiễn, nhiều sáng kiến của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã được ghi nhận tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2024-2025. Trong đó, giải pháp “Áp dụng kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng laser trong điều trị sỏi đường mật tại BUH” đoạt giải nhất; giải pháp “Mô hình mô phỏng nội soi dạ dày phục vụ đào tạo kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD)” đoạt giải ba; giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật sinh thiết phôi trong điều trị vô sinh ở bệnh nhân có bất thường di truyền” và “Ứng dụng hệ thống VoIP trong triển khai hệ thống cảnh báo khẩn cấp nội bộ bệnh viện” đoạt giải khuyến khích.

Ông Phan Xuân Lĩnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đánh giá, các giải pháp tham gia hội thi đều thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vừng tại địa phương. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới sáng tạo, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các ngành, lĩnh vực và sẽ tiếp tục được hoàn thiện, ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, việc không ngừng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ được xem là hướng đi tất yếu đối với các cơ sở y tế. Qua đó, mang lại cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh, hướng tới mục tiêu đưa người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại tại địa phương./.