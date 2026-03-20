Cơ hội rộng mở cho doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ

Đại diện các doanh nghiệp tham dự Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng, nhận định Ngân sách Liên bang 2026 – 2027 của Ấn Độ đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận quản lý kinh tế của Ấn Độ theo mô hình “quản trị dựa trên sự tin tưởng”. Việc triển khai Luật thuế thu nhập mới năm 2025, cùng với các cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản hóa và minh bạch, là tín hiệu tích cực, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tự tin mở rộng hoạt động đầu tư cũng như kinh doanh tại thị trường Ấn Độ.



Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng tham dự Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ



Diễn giả chính của hội thảo, ông Manan Agarwal - Giám đốc công ty tư vấn KrayMan Consultants LLP - đã trình bày phân tích chuyên sâu về 4 trụ cột phát triển chính trong ngân sách mới của Ấn Độ. Thứ nhất, duy trì tăng trưởng kinh tế thông qua thúc đẩy các ngành công nghệ cao như bán dẫn, dược phẩm sinh học, dịch vụ tài chính, du lịch và giáo dục nhằm bảo đảm tăng trưởng GDP ổn định. Thứ hai, củng cố nền tảng phát triển thông qua việc hiện đại hóa hạ tầng giao thông đa phương thức, tăng cường an ninh năng lượng và phát triển đô thị bền vững tại các thành phố vệ tinh. Thứ ba, phát triển lấy con người làm trung tâm với trọng tâm tạo việc làm, đào tạo kỹ năng lao động và mở rộng chính sách an sinh xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương. Cuối cùng là thúc đẩy mô hình quản trị dựa trên sự tin tưởng thông qua cải cách toàn diện hệ thống thuế và hải quan nhờ ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giảm thủ tục hành chính và nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh.

Ngân sách năm nay ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như trung tâm dữ liệu, dịch vụ công nghệ số, sản xuất bán dẫn (ISM 2.0), dược phẩm sinh học (Sáng kiến SHAKTI) và năng lượng tái tạo, cùng với việc rà soát Luật Quản lý Ngoại hối (FEMA) nhằm xây dựng khuôn khổ thuận lợi hơn cho dòng vốn đầu tư quốc tế.

Ngân sách Liên bang 2026 – 2027 của Ấn Độ cho thấy có sự chuyển dịch mang tính cấu trúc trong cách điều hành nền kinh tế, từ dựa nhiều vào ưu đãi tài chính chuyển sang xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và dựa trên niềm tin. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với doanh nghiệp Việt Nam, bởi các cải cách như Luật Thuế thu nhập mới năm 2025 với quy trình đơn giản hơn và hệ thống hải quan số hóa ứng dụng AI đã trực tiếp làm giảm chi phí tuân thủ và thời gian thông quan. Không chỉ dừng lại ở cải cách thủ tục, Ấn Độ còn định hướng rõ vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như bán dẫn, công nghệ số, dược phẩm sinh học và năng lượng tái tạo, mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị mới. Bên cạnh đó, việc gia hạn cơ chế phán quyết trước lên 5 năm cũng giúp nâng cao tính ổn định pháp lý, cho phép nhà đầu tư xây dựng kế hoạch dài hạn với mức độ rủi ro thấp hơn.



Bài phân tích của ông Manan Agarwal, Giám đốc Công ty tư vấn KrayMan Consultants LLP. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ

Trong bối cảnh Ấn Độ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và cải thiện khung pháp lý cho dòng vốn quốc tế, đây có thể xem là “cửa sổ cơ hội” thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hiện diện và khai thác hiệu quả thị trường giàu tiềm năng này. Bởi đối với doanh nghiệp Việt Nam, ngân sách mới của Ấn Độ không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận các ngành công nghệ cao và thị trường tiêu dùng lớn, mà còn giúp giảm rủi ro thủ tục và nâng cao khả năng dự báo kinh doanh. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh hiện diện tại thị trường Ấn Độ, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và xuất khẩu.

Phiên thảo luận cuối trong chương trình ghi nhận nhiều câu hỏi thực tế từ doanh nghiệp liên quan đến quy trình thành lập pháp nhân, nghĩa vụ thuế và cách tiếp cận các chương trình hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ. Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và cung cấp tư vấn thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tìm hiểu và triển khai hoạt động đầu tư tại thị trường này./.