Cơ hội quảng bá tiềm năng rau quả và gia vị Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Macfrut 2023

Thị trưởng Sadegholvaad (trái) trao thư bảo trợ cho các hoạt động năm Việt Nam-Italy 2023 tại thành phố Rimini cho Đại sứ Dương Hải Hưng. Ảnh: Dương Hoa-Trường Dụy-Thanh Hải/ PV TTXVN tại Italy

Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ ngày 3/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chủ quyền Lương thực và Lâm nghiệp Italy, ông Francesco Lollobrigida nhấn mạnh nước này “cần phải và có thể đóng vai trò trung tâm trong trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp quốc tế và trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp quốc tế”. Sự hiện diện kỷ lục của các công ty, nhà triển lãm và nhà nghiên cứu, những người mang lại sự đổi mới cho nông nghiệp tại Macfrut 2023 tạo ra những cơ hội mới cho các công ty tham gia hội chợ.

Trong khi đó, Chủ tịch Cơ quan xúc tiến thương mại Italy (ICE) Matteo Zoppas đánh giá "Macfrut 2023 là sự kiện mang tầm cỡ quốc tế và là hội chợ chiến lược cho ngành không chỉ rau quả mà còn cả máy móc nông nghiệp”. Trái cây và rau quả đại diện cho một trong những lĩnh vực chính của Sản xuất tại Italy, của truyền thống ẩm thực ở các vùng và của văn hóa ẩm thực được cả thế giới công nhận. Và việc chính phủ đề cử ẩm thực Italy là di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO năm 2023 là sự khẳng định, ở cấp độ quốc tế, chất lượng, độ ngon và hương vị của các sản phẩm của Italy.

Với trọng tâm là nông nghiệp thông minh, Macfrut 2023 đã thu hút được sự quan tâm và tham dự của nhiều đối tác quốc tế, với số doanh nghiệp quốc tế tham gia hội chợ tăng 50% so với năm 2022, từ Trung Đông, châu Âu (vùng Balkan và Bắc Âu), Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á.

Năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tham gia hội chợ với gian hàng nhằm giới thiệu các mặt hàng nông sản và gia vị Việt Nam nổi tiếng lâu nay như thanh long, bưởi da xanh, măng cụt, xoài, dứa, cùng các loại trà, cà phê, hoa quả sấy khô, chế biến, gia vị, cũng như cơ hội hợp tác Việt Nam-Italy với chủ đề “Vườn trái cây Việt Nam: Các loại gia vị đặc trưng”.

Trao đổi với phóng viên TTXVN sau khi tham gia cắt băng khai trương gian hàng Việt Nam tại Hội chợ, Thị trưởng Rimini, ông Jamil Sadegholvaad bày tỏ vui mừng về sự tham dự của Việt Nam tại Hội chợ Macfruit. Ông nhấn mạnh: "Tôi tin rằng tại sự kiện rất quan trọng ở cấp độ châu Âu này, sự có mặt của Việt Nam mang tính nền tảng. Hai nước đã trải qua 50 năm quan hệ ngoại giao với sự trao đổi mạnh mẽ về thương mai. Tôi tin rằng đây là cơ hội cho sự phát triển hơn nữa lĩnh vực trái cây cũng như mối quan hệ thương mại giữa Italy và Việt Nam. Mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước có thể tiếp tục phát triển trong tất cả các lĩnh vực thương mại, du lịch, chế biến… trong sự kết nối ngày càng bền chặt”.

Nhân dịp này, Thị trưởng Sadegholvaad cũng đã trao cho Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng thư bảo trợ cho các hoạt động Năm Việt Nam-Italy 2023 tại thành phố Rimini.

Phát biểu khai mạc buổi giới thiệu nông sản và gia vị Việt Nam tại Hội chợ Macfrut, Đại sứ Dương Hải Hưng nhấn mạnh Việt Nam là nhà xuất khẩu trái cây lớn thứ 8 thế giới, chiếm 3,8% tổng xuất khẩu trái cây. Ngành nông nghiệp nói chung và rau quả, gia vị nói riêng của Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi ấn tượng với nhiều đổi mới, hiện đại hóa, đưa Việt Nam trở thành nguồn cung gia vị quan trọng trên thị trường thế giới. So với tất cả các nước khác ở châu Á có cùng thế mạnh về nông nghiệp, chỉ Việt Nam có FTA với Liên minh châu Âu (EU), mang lại lợi thế lớn nếu Việt Nam và Italy hợp tác, kết hợp thế mạnh của mình trong việc mua bán, kinh doanh, đầu tư sản xuất thương mại nông sản không chỉ tại Italy mà còn có thể cung cấp cho thị trường khu vực và thế giới.

Không chỉ là một nhà cung cấp quan trọng về nông sản, Việt Nam còn là một thị trường lớn có nhiều tiềm năng với gần 100 triệu người tiêu dùng trong nước, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu sau nhiều thập kỷ phát triển kinh tế tốc độ cao dẫn đến các nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp Made in Italy.

Giám đốc Tổng liên đoàn Nông nghiệp Italy (Confagricontura), ông Luca Gasparini đánh giá: “Sự tham gia của Việt Nam tại hội chợ này là rất quan trọng. Gian hàng Việt Nam đã cho thấy những thế mạnh nổi bật trong nông nghiệp và nền văn hóa đặc trưng. Trong bối cảnh phát triển của thời đại 4.0, kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp, sự mở rộng gặp gỡ, trao đổi giữa các đối tác có chất lượng trên thế giới là quan trọng và đáng giá”.

Hội chợ trái cây Macfrut 2023 là lần thứ 3, Việt Nam trực tiếp giới thiệu các sản phẩm trái cây, gia vị tiêu biểu cho các doanh nghiệp và người dân Italy trong bối cảnh người tiêu dùng Italy nói riêng và châu Âu nói chung ngày càng quan tâm và có xu hướng tăng tiêu thụ các loại trái cây nhiệt đới, nhất là những loại tốt cho sức khỏe và có hương vị mới.