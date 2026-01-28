Cơ hội phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam nhận định, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang mở ra vận hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp thu nhập cao vào năm 2045, nền kinh tế Việt Nam cần sự góp sức của hàng triệu doanh nghiệp có trình độ công nghệ cao và năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Do đó, Hội thảo này sẽ tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm cập nhật và làm rõ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa quy định pháp luật và thực tiễn triển khai. Tiễn sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

“Việc ra mắt các đề án và sản phẩm thực tế như Medifood Vgreen là minh chứng sống động về cách doanh nghiệp khoa học và công nghệ hình thành từ nhu cầu thực tiễn, làm chủ công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường, cung cấp dữ liệu quý giá để hoàn thiện chính sách trong tương lai”, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam khẳng định.

Chia sẻ về hành trình phát triển, bà Trần Thanh Việt, CEO Vgreen cho biết, thay vì đi theo lối mòn sản xuất thủ công hay thương mại hóa thuần túy, Công ty đã chọn con đường chuẩn hóa quy trình và kiểm soát vi sinh đối với sản phẩm Kombucha. Với định hướng Medifood, Công ty chú trọng vào hàm lượng khoa học và tính ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe chủ động. Ở góc độ công nghệ số, ông Vũ Thanh Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần AIZ đã giới thiệu giải pháp "Doanh nghiệp AI" với kiến trúc BrainZ - AgentZ - ColabZ, hướng tới mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo (AI) đi từ dữ liệu đến hành động, phục vụ vận hành thực chiến và tạo ra một “Doanh nghiệp AI” thế hệ mới hoạt động hiệu quả trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam trao chứng nhận cho các doanh nghiệp hội viên mới tham gia Hệ sinh thái doanh nghiệp Hội Tự động hóa Việt Nam. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Bàn về chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Tiến sỹ Phạm Thế Dũng, Phó Tổng thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam trích nội dung quy định tại Nghị định 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025. Theo đó, doanh nghiệp khi có sản phẩm mới được cấp bổ sung vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ tiếp tục được hưởng mức, thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như lần đầu cấp mới, tính từ thời gian được bổ sung sản phẩm vào danh mục. Đồng thời, doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng được ưu tiên thuê đất, cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; ưu tiên sử dụng trang thiết bị nghiên cứu, phát triển tại phòng thí nghiệm dùng chung, cơ sở ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo; được hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại...

Đại diện một số cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cũng trao đổi, đối thoại về kết nối doanh nghiệp với các chương trình hỗ trợ, ưu đãi và cơ chế đồng hành. Đồng thời, đề xuất cần sớm hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) theo hướng minh bạch, linh hoạt, đồng thời tăng hiệu quả liên kết “ba nhà” giữa Nhà nước, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội thảo, Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam Đỗ Nguyên Hưng đã chia sẻ về Đề án Hệ sinh thái Doanh nghiệp Hội Tự động hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh ý tưởng triển khai mục tiêu, chương trình hành động của Đề án và công bố kế hoạch năm 2026. Tiến sĩ Nguyễn Quân cũng đã trao chứng nhận cho các doanh nghiệp, hội viên mới tham gia Hệ sinh thái Hội Tự động hóa Việt Nam./.