Cơ hội lớn để nông sản An Giang nâng cao chất lượng

Hội nông dân tỉnh An Giang khai trương Điểm tư vấn kỹ thuật - cung ứng vật tư nông nghiệp, xã Bình Hoà, An Giang. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Được đặt tại các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, Điểm tư vấn tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận thông tin, trao đổi kinh nghiệm và nhận hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sản xuất. Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ, điểm tư vấn còn cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng cho nông dân An Giang.

Thông qua mô hình này, nông dân An Giang được tiếp cận các quy trình sản xuất an toàn, ứng dụng cơ giới hóa, chuyển đổi số và các phương thức canh tác tiên tiến. Qua đó góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Ông Phan Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết, điểm tư vấn không chỉ là nơi cung cấp vật tư nông nghiệp chính hãng mà còn là cầu nối đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến gần hơn với người nông dân. Thông qua sự hợp tác với các doanh nghiệp uy tín, nông dân có điều kiện tiếp cận nguồn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng chất lượng với giá hợp lý, góp phần giảm chi phí sản xuất, đồng thời hạn chế tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường.

Ông Phan Tùng Lâm, Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang, phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Điểm tư vấn còn hướng đến mục tiêu xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững. Trong đó, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh sẽ đóng vai trò kết nối nông dân, hợp tác xã với các doanh nghiệp thu mua, chế biến và phân phối, từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Qua đó, nông dân được định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và ổn định đầu ra.

Hội Nông dân tỉnh An Giang kỳ vọng điểm tư vấn kỹ thuật - cung ứng vật tư nông nghiệp sẽ trở thành trung tâm kết nối hệ sinh thái hỗ trợ nông dân toàn diện, góp phần chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế sản xuất manh mún, giảm phụ thuộc vào thương lái, từng bước khắc phục tình trạng “được mùa, mất giá”, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân nông thôn.

Thời gian qua, thông qua các hoạt động tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, nhiều hội viên nông dân đã nâng cao kiến thức sản xuất, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng cách, từng bước nhân rộng các mô hình hiệu quả. Việc liên kết với các doanh nghiệp uy tín cũng giúp nông dân tiếp cận nguồn vật tư bảo đảm chất lượng với giá cả hợp lý, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và cải thiện thu nhập.

Ký kết hợp tác liên kết tiêu thụ nông sản giữa Hội nông dân tỉnh An Giang và các doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Theo Hội Nông dân tỉnh An Giang, ngành nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng sinh thái, tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Người nông dân cũng đang phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, việc đưa vào hoạt động Điểm tư vấn kỹ thuật - cung ứng vật tư nông nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ nông dân và kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng liên kết thị trường.

Tại lễ khai trương, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh An Giang đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với các công ty cung ứng vật tư, đặc biệt là các doanh nghiệp cam kết bao tiêu đầu ra đối với sản phẩm lúa gạo và cây ăn trái cho nông dân An Giang. Điều này mở ra cơ hội lớn để nông sản An Giang nâng cao giá trị, tự tin đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh./.