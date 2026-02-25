



Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tặng quà cho các đối tác nước ngoài tham dự chương trình làm việc giữa thành phố Đà Nẵng với đối tác Dubai và nhà đầu tư quốc tế. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Đây là hoạt động tiếp nối kết quả chuyến công tác của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tại Dubai thời gian qua với mục đích tăng cường kết nối, trao đổi và hợp tác giữa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư toàn cầu. Chương trình hướng đến thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại hóa sản phẩm, phát triển tài sản số và mở rộng thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp Đà Nẵng thông qua kết nối trực tiếp với đối tác Dubai và các nhà đầu tư quốc tế.





Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình làm việc giữa thành phố Đà Nẵng với đối tác Dubai và nhà đầu tư quốc tế. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Lê Sơn Phong cho biết, Đà Nẵng luôn mong muốn đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là với các trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực Trung Đông; trong đó, việc thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác tại Dubai được xác định là hướng đi chiến lược, lâu dài. Ngoài ra, thành phố còn ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính số, công nghệ chuỗi khối, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh tế mới phù hợp với định hướng phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững.



Thông qua buổi làm việc, các bên sẽ cùng trao đổi thẳng thắn, xây dựng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện kế hoạch tổ chức sự kiện sắp tới, mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư thiết thực giữa thành phố Đà Nẵng với các đối tác Dubai, các nhà đầu tư quốc tế. Trên tinh thần hợp tác, tin cậy và cùng phát triển, thành phố Đà Nẵng luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, hội nhập và phát triển bền vững.



Tại chương trình, các đại biểu được giới thiệu về sự kiện “Unchained Summit - Vietnam Edition”, chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và Web3 giữa Đà Nẵng và Aeternum; đồng thời, ra mắt website chính thức của sự kiện. Theo kế hoạch, “Unchained Summit - Vietnam Edition” dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/5/2026 tại Furama Resort Đà Nẵng. Đây là sự kiện quốc tế có thu phí, tập trung vào các lĩnh vực tài sản số, blockchain, công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới, hướng tới mục tiêu góp phần định vị Đà Nẵng trở thành trung tâm khu vực về đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế số.



Trong khuôn khổ sự kiện sẽ tổ chức nhiều hoạt động chuyên sâu như: trình bày dự án khởi nghiệp sáng tạo, chương trình kết nối đầu tư trực tiếp 1:1, tọa đàm chuyên đề, hội thảo chuyên sâu, triển lãm công nghệ và các hoạt động kết nối cộng đồng đổi mới sáng tạo.



Tại chương trình làm việc, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Aeternum Consulting Ltd. đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tài sản số và công nghệ mới; thể hiện cam kết chung trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.



Hoạt động kết nối và làm việc với các đối tác Dubai đã thể hiện quyết tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, từng bước hội nhập sâu rộng với mạng lưới đổi mới sáng tạo khu vực và toàn cầu. Đà Nẵng luôn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới.../