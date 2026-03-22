Cơ hội để học sinh hội nhập sân chơi giáo dục STEM quốc tế

Sau các vòng thi đấu, Ban tổ chức đã trao 2 giải Vô địch cùng các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội tham gia. Hai đội giành giải Vô địch gồm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Lê Chân và Trường Vinschool Imperia sẽ là những đại diện của Việt Nam tham dự Vòng chung kết quốc tế tại Trung Quốc và Hy Lạp.

Để đạt được thành tích xuất sắc tại cuộc thi này, các huấn luyện viên cùng các em học sinh đã phải nỗ lực hết sức.

Theo cô Phạm Thị Quỳnh Mai, Huấn luyện viên đội thi Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Lê Chân, cô và trò tận dụng tối đa trang thiết bị của nhà trường để luyện tập. Để chuẩn bị cho kỳ thi tại Trung Quốc, cô Mai sẽ phối hợp cùng giáo viên tiếng Anh của nhà trường hỗ trợ các em có kiến thức, kỹ năng cần thiết...

Học sinh Nguyễn Khánh An, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Lê Chân cho biết, với sự hỗ trợ của cô giáo và bố mẹ, em sẽ cố gắng hết sức cùng các bạn trong đội tuyển để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ và định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng về thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị liên quan luôn xác định việc hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục STEM là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thông qua việc phối hợp tổ chức Sân chơi ROBOTACON FIRST LEGO League, Ban tổ chức mong muốn góp phần tạo ra một môi trường học tập mở, hiện đại, nơi các em học sinh được trải nghiệm, sáng tạo và phát triển các kỹ năng thiết yếu như tư duy phản biện, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và hội nhập quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, tại các vòng thi đấu năm nay, các đội thi đều thể hiện tinh thần học hỏi, sự sáng tạo và nỗ lực của các em học sinh. Những nỗ lực bền bỉ của các em sẽ là nền tảng để các em tự tin bước ra các sân chơi quốc tế trong thời gian tới. Ban tổ chức tin tưởng, học sinh Hải Phòng không chỉ thi đấu để giành giải thưởng, mà còn thi đấu để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vị thế của thế hệ công dân toàn cầu mới.

Theo Ban tổ chức, năm nay là năm thứ hai Hải Phòng đăng cai tổ chức Sân chơi ROBOTACON FIRST LEGO LEAGUE Hai Phong Championship. Tại Việt Nam, FIRST LEGO LEAGUE nằm trong hệ thống giải đấu ROBOTACON, được tổ chức với hy vọng sẽ tiếp tục mang những giá trị tốt đẹp của sân chơi thế giới đến với các em học sinh, giúp các em thỏa sức vui chơi, sáng tạo, đồng thời phát triển kỹ năng mềm và kiến thức STEM một cách tự nhiên.

Cuộc thi FIRST LEGO LEAGUE dành cho học sinh từ 4 đến 16 tuổi được tổ chức trên thế giới từ năm 1998. Cuộc thi nhằm giúp các em thể hiện năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề thông qua tranh tài và thử thách về STEM Robot - một nền tảng phát triển kỹ năng cần thiết của học sinh thế kỷ 21. Đến nay, cuộc thi đã thu hút hàng triệu thí sinh đến từ hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới tham gia. FIRST LEGO LEAGUE nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, tập đoàn toàn cầu như Google, Walt Disney./.