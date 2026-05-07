Cơ hội cho Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không xanh

Đây là diễn đàn quốc tế về nhiên liệu hàng không bền vững đầu tiên tại Việt Nam, được phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội Nhiên liệu hàng không bền vững châu Á (ASAFA), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC), Công ty Tư vấn Star Consulting và Công ty Tư vấn Veritas. Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam. Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Fabrice Espinosa, Tổng Giám đốc ASAFA cho biết, đến năm 2050, Việt Nam đã cam kết Net Zero, vì vậy việc thúc đẩy lĩnh vực nhiên liệu hàng không bền vững là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Đến với lĩnh vực nhiên liệu hàng không bền vững, Việt Nam không đi từ con số 0 , mà đã có vùng nguyên liệu rất đa dạng, có năng lực và hạ tầng công nghiệp - lọc hóa dầu… Có thể nói, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để gia nhập thị trường nhiên liệu hàng không bền vững và hoàn toàn đủ điều kiện để phát triển lĩnh vực này.

Để phát triển lĩnh vực nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam, các nhà đầu tư rất cần sự rõ ràng, minh bạch và sự nhất quán trong định hướng phát triển, hợp tác giữa các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp. Vì vậy, IPS Vietnam 2026 được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối các bên trong chuỗi giá trị SAF và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo nhằm phát triển hệ sinh thái nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam và khu vực.



Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết trong thời gian tới, cục sẽ tiếp tục kết nối trong lĩnh vực sản xuất, ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam, tham gia vào chuỗi cung ứng của thế giới. Việt Nam sẽ tiếp tục đề ra khung chính sách, tạo nền móng cho lĩnh vực công nghiệp mới của Việt Nam là sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái, nghiên cứu công nghệ và hợp tác quốc tế về công nghệ sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững. Vì vậy, sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế; trong đó, có Hiệp hội Nhiên liệu hàng không bền vững châu Á là rất cần thiết trong việc thúc đẩy Việt Nam phát triển xanh hơn, sạch hơn trong tương lai.



Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển của Đà Nẵng mới, thành phố đang có tiềm năng rất lớn trong phát triển logistics và trung chuyển nhiên liệu; thử nghiệm và triển khai các mô hình nhiên liệu hàng không bền vững; thu hút đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng và công nghệ… Bên cạnh đó, nước ta có lợi thế về nguồn nguyên liệu sinh khối dồi dào từ nông nghiệp và công nghiệp chế biến, tạo nền tảng quan trọng để phát triển sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững trong dài hạn. Đây là cơ hội để kết nối phát triển công nghiệp năng lượng với kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Qua diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư và cơ chế phối hợp; hỗ trợ tổ chức các sự kiện quốc tế một cách chuyên nghiệp, hiệu quả; đồng hành cùng các đối tác trong việc triển khai các sáng kiến hợp tác…



Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Các nội dung trọng tâm của Diễn đàn IPS Vietnam 2026 tập trung vào các nhóm nội dung chiến lược xoay quanh phát triển hệ sinh thái nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại Việt Nam và khu vực; trong đó, có đối thoại chính sách về chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững trong ngành hàng không và lộ trình phát triển SAF tại Việt Nam; Hệ sinh thái và thị trường nhiên liệu hàng không bền vững nhằm Kết nối các bên trong chuỗi giá trị SAF; Tiềm năng nguồn nguyên liệu và lợi thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị SAF khu vực; Cơ chế đầu tư cho chuyển dịch năng lượng, cùng các sáng kiến đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái SAF bền vững tại Việt Nam và quốc tế.



Trong khuôn khổ Diễn đàn IPS Vietnam 2026, các bên cũng sẽ tiến hành ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy kết nối hệ sinh thái SAF và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Cụ thể, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Nhiên liệu Hàng không Bền vững châu Á (ASAFA) và Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (IGIP) thuộc Bộ Công Thương nhằm thúc đẩy hợp tác trong các sáng kiến phát triển bền vững, chuyển dịch năng lượng và phát triển hệ sinh thái SAF tại Việt Nam và khu vực; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Nhiên liệu Hàng không Bền vững châu Á (ASAFA) và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) nhằm thúc đẩy kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn lực và các sáng kiến hợp tác liên quan đến chuyển đổi xanh và SAF tại Đà Nẵng và Việt Nam…/.