Cô bé mồ côi vượt khó trở thành thủ khoa toàn quốc khối A00

Gặp Đặng Quỳnh Trang trong ngôi nhà nhỏ khi em vẫn còn lâng lâng trong niềm vui sướng, hạnh phúc vì mình là một trong hai thủ khoa của cả nước, em tâm sự: “Sau khi thi, em đã đối chiếu bài làm với đáp án đưa ra nhưng không nghĩ mình trở thành thủ khoa toàn quốc. Với thành tích đạt được em rất vui và hạnh phúc”.



Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để có được kết quả như ngày hôm nay là thành quả cả một hành trình miệt mài học tập, vượt qua những khó khăn về vật chất lẫn tinh thần khi Đặng Quỳnh Trang sớm mồ côi cha.



Là con gái út trong gia đình có hai chị em, từ nhỏ Trang phải gánh chịu nhiều thiệt thòi mất bố khi em vừa tròn 2 tuổi. Kể từ đó, mẹ em một mình gồng gánh, vừa làm mẹ, vừa làm cha tần tảo sớm hôm nuôi hai chị em ăn học. Cuộc sống của ba mẹ con Trang từ khi mất đi trụ cột gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn.



Đặng Quỳnh Trang chia sẻ, mất bố từ nhỏ, em chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa. Được sự động viên của mẹ và chị gái, em luôn cố gắng và nỗ lực trong học tập. Tình yêu thương, thấu hiểu những khó khăn trong cuộc sống đã giúp em rèn luyện phấn đấu để thay đổi tương lai.



Với quyết tâm đó, trong ba năm học tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Trang được thầy cô đánh giá là học sinh có ý thức tự học, chăm chỉ và kỷ luật. Nhờ đó, Trang luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa học với giải Nhất cấp tỉnh năm lớp 10, giải Nhì năm lớp 11 và giành giải Nhất ở lớp 12.



Với kết quả xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trang bày tỏ mong muốn sau này sẽ trở thành thành một giáo viên dạy toán để truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm tin rằng học tập có thể tạo ra cơ hội thay đổi cuộc sống.

Em Đặng Quỳnh Trang và cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Thu Hà (phải) chia sẻ bài học trên lớp học. Ảnh: Phan Quân - TTXVN Nhận xét về học trò của mình, cô giáo Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm của em Trang cho biết, dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng học sinh Đặng Quỳnh Trang luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Thành quả của ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của em. Đây không chỉ là niềm vinh dự cho cá nhân, gia đình em, mà đây còn là niềm vui, hạnh phúc của bạn bè và thầy cô trường Trung học phổ thông chuyên chuyên Lê Quý Đôn.



Tự hào về học trò, cô giáo Bùi Thị Anh, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho biết, Trang là học sinh đầu tiên của trường đạt danh hiệu thủ khoa toàn quốc. Không chỉ học giỏi, học đều các môn mà em còn có ý thức tự học, tự rèn luyện rất cao. Học sinh Đặng Quỳnh Trang là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, nhà trường và tấm gương sáng để thế hệ học sinh của trường học tập noi theo. Ngoài thời gian học tập trên lớp, Trang còn tự học và nghiên cứu thêm tài liệu. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Vượt lên hoàn cảnh gia đình bằng nghị lực của bản thân, Đặng Quỳnh Trang đã ghi dấu bằng kết quả học tập xuất sắc minh chứng cho ý chí vượt khó, tinh thần tự học và khát vọng vươn lên. Thành tích học tập của em còn là nguồn động viên, lan tỏa tinh thần hiếu học và tấm gương sáng để học sinh vùng cao Điện Biên noi theo./.