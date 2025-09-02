Cô bé 10 tuổi chia sẻ "bí quyết" tự học và nói thành thạo nhiều ngoại ngữ

Bút chấm đọc và sách nói và nền tảng để bé Khả Tinh học và nói thành thạo 2 ngoại ngữ.

Học ngoại ngữ từ với nền tảng từ sách nói



Lâm Khả Tinh, cô bé 10 tuổi với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy năng lượng, đã biến việc học ngoại ngữ thành một cuộc phiêu lưu đầy niềm vui.



Chia sẻ với PV, Khả Tinh cho biết ngay từ khi một tuổi, Khả Tinh (đang học tại trường Tây Úc TP HCM) đã được bố mẹ trò chuyện bằng tiếng Trung. Ngôn ngữ này thấm dần vào sinh hoạt hàng ngày, trở thành một phần tự nhiên trong đời sống. Đến nay, em nói tiếng Trung trôi chảy như ngôn ngữ thứ hai, có thể dễ dàng chuyển đổi khi giao tiếp.



Với tiếng Anh, Khả Tinh chỉ làm quen từ năm 3-4 tuổi và chỉ thật sự bắt đầu thực sự học từ năm 6 tuổi – muộn hơn nhiều bạn cùng lứa. Nhưng em nhanh chóng chứng minh khả năng vượt trội: giải Nhì IOE TP HCM năm 2024, giải Khuyến khích IOE 2025, cùng nhiều giải thưởng hùng biện tiếng Anh. Đặc biệt, em từng nhiều lần làm MC song ngữ, dẫn dắt sự kiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh với sự tự tin hiếm thấy ở một học sinh tiểu học.

“Con muốn nói tiếng Anh và tiếng Trung thật giỏi để kết bạn với bạn bè khắp thế giới”, Khả Tinh chia sẻ.

Điều đáng chú ý là Khả Tinh không học thêm ở nước ngoài hay tham gia những khóa học đắt đỏ. Bí quyết của em là tự học và biến việc học thành niềm vui:

Tiếng Anh: Khả Tinh học từ vựng từ bút chấm đọc và sách nói, đọc truyện tranh và truyện chữ, xem phim hoạt hình không phụ đề, bắt chước lời thoại để luyện ngữ điệu, tra Cambridge Dictionary để phát âm chuẩn. Em còn tham gia trò chuyện trực tuyến với bạn bè quốc tế, vừa rèn ngoại ngữ vừa mở rộng kiến thức văn hóa.

Bé Lâm Khả Tinh đạt được nhiều giải thưởng về tiếng Anh từ lúc còn nhỏ.

Tiếng Trung: Em cũng học từ vựng từ nền tảng là bút chấm đọc và sách nói, sau đó luyện tập qua trò chuyện hàng ngày với bố mẹ, đọc truyện thiếu nhi tiếng Trung và học thêm chữ viết để mở rộng vốn từ.

“Con học ngoại ngữ giống như chơi trò chơi. Khi thấy vui, con không muốn dừng lại”, cô bé nói.

Học ngoại ngữ từ những điều tự nhiên

Theo chị Lê Na – mẹ của Khả Tinh, yếu tố then chốt là khơi dậy tình yêu ngôn ngữ thay vì ép buộc. “Tôi cho con tiếp xúc với sách song ngữ, bút chấm đọc, sách nói… phim thiếu nhi, âm nhạc ngoại ngữ. Việc học diễn ra tự nhiên như một phần đời sống”, chị chia sẻ.

Bé Lâm Khả Tinh làm MC song ngữ tại trường học.

Gia đình không đặt nặng điểm số mà khuyến khích Khả Tinh tham gia hoạt động ngoại khóa, trò chuyện và chơi với bạn bè bằng ngoại ngữ. Chính sự thoải mái này đã giúp em kiên trì và tiến xa.

Dù không sống ở nước ngoài, Khả Tinh đã tự tin giao tiếp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung – hai ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới. Đây là lợi thế vững chắc giúp em mở rộng tầm nhìn, kết nối quốc tế và nuôi dưỡng ước mơ trở thành công dân toàn cầu.

Câu chuyện của Khả Tinh truyền đi một thông điệp rõ ràng: Để thành thạo ngoại ngữ, không nhất thiết phải đi du học hay bắt đầu quá sớm. Điều quan trọng nhất chính là niềm đam mê, sự kiên trì và phương pháp học đúng.

Bé Khả Tinh mong muốn sẽ mở các workshop nhỏ chie sẻ cách tự học ngoại ngữ từ bút chấm đọc và sách nói.



Hành trình của Khả Tinh là minh chứng sống động rằng học ngoại ngữ không cần phải bắt đầu sớm hay chạy theo áp lực điểm số. Điều quan trọng là niềm đam mê, sự kiên trì, và một môi trường học tập vui vẻ.



Với sự đồng hành của gia đình và phương pháp tự học hiệu quả, Lâm Khả Tinh không chỉ chinh phục tiếng Anh, tiếng Trung mà còn truyền cảm hứng cho những ai muốn học ngoại ngữ một cách tự nhiên và tràn đầy niềm vui. Cô bé 10 tuổi này đang từng bước tiến gần hơn đến giấc mơ trở thành một công dân toàn cầu, mang theo hành trang là sự tự tin và tình yêu ngôn ngữ./.