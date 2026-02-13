Chuyến xe Công đoàn đưa hàng nghìn người lao động tại Đà Nẵng về quê đón Tết

Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Lê Văn Đại cho biết, việc tổ chức số lượng lớn chuyến xe trong thời gian cao điểm trước Tết thể hiện quyết tâm của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống đoàn viên, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn, xa quê nhiều năm chưa có điều kiện sum họp gia đình. Liên đoàn Lao động nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông, bố trí lái xe có kinh nghiệm và xây dựng lịch trình phù hợp để người lao động yên tâm trong suốt hành trình. Chương trình không chỉ giúp người lao động giảm bớt chi phí đi lại mà còn là sự động viên tinh thần kịp thời, để mỗi đoàn viên yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, tiếp tục trở lại Đà Nẵng làm việc sau Tết, góp phần ổn định lực lượng lao động, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.



Ghi nhận tại điểm xuất phát sáng 13/2, các Chuyến xe Công đoàn được sắp xếp khoa học. Trước giờ khởi hành, đoàn viên, người lao động cùng nhau chia sẻ niềm vui khi sắp được về nhà, được tặng các phần quà Tết thiết thực như bánh kẹo, nhu yếu phẩm và lì xì đầu năm, góp phần tạo không khí ấm áp, nghĩa tình.



Chị Nguyễn Thị Hồng (Thanh Hóa) phấn khởi cho biết, do thu nhập còn hạn chế, nhiều năm liền chị phải đắn đo chuyện mua vé xe Tết nên gần 3 năm chưa về nhà. Chuyến xe Công đoàn thực sự là món quà Tết ý nghĩa nhất đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết đến, xuân về.

Chuyến xe Công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức giúp đưa hàng nghìn lao động về quê đón Tết. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN Không giấu được niềm vui, anh Trần Văn Lợi (Nghệ An) chia sẻ, anh đã làm việc tại Đà Nẵng hơn 5 năm nhưng hiếm khi được về quê đúng dịp Tết. Giá vé mùa cao điểm tăng cao, thu nhập ít ỏi nên anh thường chọn phương án ở lại để tiết kiệm. Năm nay được công đoàn hỗ trợ, bản thân anh thấy được quan tâm, động viên rất nhiều. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hỗ trợ hàng nghìn lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại chương trình Chuyến xe Công đoàn. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Những ngày tới, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết khác cho người lao động như trao quà, hỗ trợ vé tàu xe, tổ chức “Tết sum vầy” tại cơ sở. Thông qua Chuyến xe công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng có cơ hội sum họp với gia đình ngày Tết. Hoạt động cũng thiết thực khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ./.