“Chuyến xe 0 đồng” mang yêu thương và sự sẻ chia đưa người bệnh về nhà đoàn viên ​

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho người bệnh trước khi lên chuyến xe miễn phí trở về quê nhà. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Những ngày cuối năm, khi không khí xuân tràn ngập khắp nơi. Tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn ra nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người bệnh đón Tết như: chuyến xe 0 đồng đưa người bệnh về quê, bữa cơm tất niên, lì xì chăm lo cho bệnh nhân ở lại điều trị xuyên Tết… nhằm mang đến sự an ủi, sẻ chia và tiếp thêm động lực cho người bệnh trước thềm năm mới.

Nhận túi quà Tết, ngồi trên chuyến xe 0 đồng cuối cùng rời Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh về quê vào ngày 13/2 (nhằm ngày 26 tháng Chạp), chị Lê Thị Hồng Gấm (45 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) xúc động rơi nước mắt. Chị vui bởi con trai chị được xuất viện sau 45 ngày chiến đấu với bệnh tật, vui vì kịp về quê đoàn viên cùng gia đình và vui khi không phải chật vật tìm cách mua vé xe để về nhà. “Thật sự biết ơn rất nhiều, mẹ con tôi đã được lên xe và chỉ sáng mai thôi là đã có thể về nhà chuẩn bị đón Tết. Cuối năm rồi, bao nhiêu thứ phải lo toan, đỡ được tiền vé xe là có thể mua thêm cho con tấm áo mới cho bằng bạn, bằng bè”, chị Gấm chia sẻ.

Chuyến xe từ Bệnh viện Nhi đồng 2 đưa bệnh nhi và thân nhân về nhà đón Tết chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, xuất phát từ thực tế việc mua vé xe khách đi về quê của bệnh nhi và thân nhân gặp nhiều khó khăn, hàng năm đơn vị đều tổ chức các chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhi về quê đón Tết. Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, từ ngày 24 tháng Chạp đến ngày 26 tháng Chạp, mỗi ngày đều có các chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhi về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. “Tùy theo nhu cầu đăng ký của thân nhân, mỗi ngày chúng tôi sẽ bố trí từ 1 đến 3 chuyến xe đưa người bệnh về quê. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng huy động sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để tặng những phần quà nhỏ động viên tinh thần các bệnh nhi trong những ngày Tết”, bà Thúy cho hay.

Tương tự, từ ngày 23 tháng Chạp đến 26 tháng Chạp, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm tổ chức 25 chuyến xe, hỗ trợ 482 người bệnh đang điều trị tại đây về quê nhà đón Tết. Thạc sĩ Nguyễn Hồng Diễm, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, các “Chuyến xe 0 đồng” xuất phát từ Bệnh viện Ung bướu sẽ đưa người bệnh về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với “Chuyến xe 0 đồng”, mỗi bệnh nhân còn được nhận thêm những túi quà Tết, bao lì xì từ lãnh đạo bệnh viện và các mạnh thường quân.

“Chuyến xe 0 đồng” là hoạt động thường niên được một số bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm mỗi dịp Tết đến nhằm hỗ trợ thiết thực cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp nối tinh thần nhân ái, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Những chuyến xe lăn bánh rời bệnh viện mang theo niềm vui của sự đoàn viên và cả niềm hy vọng – hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn cho những người bệnh nghèo.

Cùng với “Chuyến xe 0 đồng”, trong ngày 13/2, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các mạnh thường quân, các doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Bữa cơm tất niên”, tặng quà và lì xì cho các bệnh nhân ở lại điều trị xuyên Tết. Mâm cơm Tết đủ đầy với các món truyền thống như bánh chưng, thịt kho trứng vịt, canh bắp cải cuộn thịt, giò lụa, bún thịt xào, trái cây… góp phần động viên tinh thần, mang đến cảm giác sum họp trong những ngày cuối năm./.