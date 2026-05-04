Chuyện về những cựu chiến binh không nản chí trước hoàn cảnh

* Lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường của người lính



Rời quân ngũ trở về quê hương với hai bàn tay trắng, cựu chiến binh Cao Xuân An (sinh năm 1966, thôn 14, xã Nam Trực) vẫn giữ trọn phẩm chất người lính kiên cường, bền bỉ. Nhập ngũ năm 1985, ông công tác tại Cục Kỹ thuật, Quân khu 3, đảm nhiệm nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng đạn dược, pháo và súng. Đến năm 1987, ông xuất ngũ trở về địa phương trong bối cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, kinh tế thiếu thốn, cuộc sống bộn bề thử thách.

Mô hình trồng cây cảnh của cựu chiến binh Nguyễn Đức Hoạt, xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình cho hiệu quả kinh tế cao ngay trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Không nản chí trước hoàn cảnh, cựu chiến binh Cao Xuân An từng bước tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Nhận thấy lợi thế của vùng nông thôn gắn với nghề cơ khí truyền thống, ông bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, cơ sở sản xuất chỉ là một xưởng nhỏ, quy mô hộ gia đình, chủ yếu sửa chữa và gia công đơn giản.



Trong quá trình làm nghề, ông không ngừng học hỏi, tìm hiểu và tiếp cận các công nghệ sản xuất mới. Từ những kinh nghiệm tích lũy được, ông từng bước mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến năm 2015, ông quyết định thuê đất tại Cụm công nghiệp Đồng Côi với diện tích khoảng 2.000m2 để xây dựng xưởng cơ khí quy mô lớn, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình khởi nghiệp.



Hiện nay, xưởng cơ khí của cựu chiến binh Cao Xuân An tạo việc làm ổn định cho 22 lao động địa phương với mức thu nhập từ 7 - 15 triệu đồng/người/tháng. Cơ sở chuyên sản xuất các loại linh kiện, phụ tùng xe máy, xe đạp điện… đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu sang một số quốc gia như Lào, Campuchia. Trung bình xưởng sản xuất khoảng 30.000 sản phẩm/tháng, doanh thu đạt khoảng 15 tỷ đồng/năm.



Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mô hình sản xuất của ông còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt là những lao động chưa qua đào tạo chuyên sâu. Anh Cao Văn Bính, xã Nam Trực cho biết, anh đã làm việc tại xưởng được 28 năm. Ở đây mọi người không chỉ có việc làm mà còn được học nghề, được hướng dẫn kỹ thuật mới. Môi trường làm việc ổn định, thu nhập đảm bảo và đặc biệt là sự quan tâm của cựu chiến binh Cao Xuân An giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.



Từ một người lính, ông Cao Xuân An luôn giữ tác phong làm việc kỷ luật, trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh. Chính điều đó giúp xưởng cơ khí của ông vận hành ổn định, từng bước mở rộng thị trường và nâng cao uy tín.



Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Trực cho biết, các hội viên không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ hội viên khó khăn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cựu chiến binh Cao Xuân An là một trong những hội viên tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Từ người lính trên thao trường năm xưa, ông đã trở thành người lao động sản xuất giỏi trên mặt trận kinh tế hôm nay. Hành trình ấy không chỉ thể hiện ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường của người lính.



*Chung sức dựng xây kinh tế địa phương



Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng chiến đấu gian khổ, cựu chiến binh Nguyễn Đức Hoạt (sinh năm 1950, xóm Hòa Thịnh, xã Nam Hồng) tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.



Nhập ngũ năm 1970, ông Hoạt tham gia lực lượng chiến đấu thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 - đơn vị chủ lực từng tham gia nhiều chiến dịch quan trọng trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Đặc biệt, ông từng trực tiếp tham gia Chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972 cùng nhiều trận đánh khác trong giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.