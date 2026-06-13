Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long Bùi Thống Nhứt cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là công cụ hỗ trợ, mà trở thành động lực then chốt để đổi mới phương thức quản lý, điều hành và phát triển. Trong tiến trình đó, dữ liệu số giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Dữ liệu là nền tảng để chính quyền ra quyết định dựa trên bằng chứng, điều hành kịp thời, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Không có dữ liệu đầy đủ, chính xác, liên thông và an toàn sẽ khó có thể xây dựng được nền hành chính hiện đại, vận hành hiệu quả chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thiếu tá Đoàn Thanh Tân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Thời gian qua, Vĩnh Long đã quan tâm triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, việc đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh từ ngày 1/6/2026 là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối, giám sát và phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành. Trung tâm đã tích hợp 19 phân hệ trọng tâm, bao phủ nhiều lĩnh vực như điều hành hành chính, đầu tư công, giám sát chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, tương tác với người dân, bản đồ số GIS, dữ liệu đơn vị hành chính và các IOC chuyên ngành. Đây là nền tảng ban đầu quan trọng để tỉnh từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu. Cụ thể, chuyển mạnh từ “có dữ liệu” sang “quản trị dữ liệu”, từ “kết nối hệ thống” sang “liên thông dữ liệu”, từ “báo cáo thủ công” sang “điều hành theo thời gian thực”. Đây không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà là yêu cầu đổi mới phương thức quản trị của chính quyền trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp viễn thông, cơ sở đào tạo, chuyên gia công nghệ đã trao đổi, chia sẻ nhiều giải pháp thiết thực trong lĩnh vực quản trị dữ liệu, an toàn dữ liệu và chuyển đổi số như: Chuyển đổi số cần đi cùng hạ tầng số an toàn, đồng bộ và dễ vận hành; dòng chảy dữ liệu và mô hình tổ chức dữ liệu số phục vụ chỉ đạo điều hành; ứng dụng nền tảng quản trị hành chính thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành quản lý... Bên cạnh đó, các chuyên gia an ninh mạng đặc biệt lưu ý tầm quan trọng của việc xây dựng hạ tầng dữ liệu thông minh song hành với bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu phục vụ quá trình chuyển đổi số.

Đại diện doanh nghiệp công nghệ chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Thiếu tá Đoàn Thanh Tân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết, dự báo tình hình an ninh mạng, an toàn dữ liệu tiếp tục diễn biến phức tạp. Tin tặc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tấn công vào các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Để triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là bộ phận quản lý, vận hành hệ thống trong quá trình phát triển hạ tầng số cần quan tâm đến yếu tố an ninh mạng “ngay từ thiết kế”; chủ động rà soát, khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật, các thiếu sót trong công tác bảo đảm an ninh mạng, nhất là quy định tiêu chuẩn về bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin theo cấp độ. Các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc các thông báo, cảnh báo của Công an tỉnh về các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, hoạt động tấn công mạng, nguy cơ mất an ninh mạng, xâm phạm dữ liệu cá nhân./.