Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia đáp ứng kỳ vọng và mong muốn của hai nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese với thiếu nhi thủ đô. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Sydney, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải – nghiên cứu viên của Trung tâm Tương lai Chính sách, Đại học Queensland (Australia) – cho rằng thành công trong chuyến thăm của Thủ tướng Albanese được thể hiện qua các đồng thuận, nhất trí và tình cảm trong quan hệ song phương cũng như đa phương.

Về quan hệ song phương, theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, hai bên đã đồng thuận trong việc đưa ra những đánh giá tích cực đối với sự phát triển của quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong 50 năm qua và quan hệ chiến lược trên 3 trụ cột là chính trị, an ninh và quốc phòng; kinh tế, thương mại và đầu tư; giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, lãnh đạo hai nước đều nhấn mạnh lòng tin giữa hai nước được tăng cường và củng cố.

Hai bên cũng đồng thuận rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư còn rất lớn. Vì thế, lãnh đạo Việt Nam và Australia đặt mục tiêu sớm nâng kim ngạch hai chiều lên 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều. Với việc Australia cam kết tạo điều kiện hơn nữa cho nông sản của Việt Nam vào thị trường Australia và Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Australia đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng, viễn thông, tài chính-ngân hàng, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh và năng lượng xanh, theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, hai nước hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này từ nay đến năm 2030. Quyết tâm này được thể hiện qua việc hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia về thành lập Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại Việt Nam – Australia. Việc đạt được mục tiêu trên sẽ góp phần giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 như đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, trên cả kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tăng cường giao lưu nhân dân; triển khai xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, theo đó triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế (EEES) giữa hai nước giai đoạn 2021-2025; tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và các lĩnh vực quan trọng khác như ODA, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, lao động, giao thông vận tải, du lịch, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi số. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí thúc đẩy nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới trong tương lai.

Về quan hệ đa phương, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải nhận định hai bên đồng thuận về cách tiếp cận đối với vấn đề Biển Đông, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hoà bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Về tình cảm, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng những hình ảnh Thủ tướng Albanese thân thiện, hòa đồng với người dân, nếm thử các món ăn bình dân của Việt Nam đã gửi đi thông điệp rất mạnh mẽ ở cả cấp độ cá nhân và quốc gia. Ở cấp độ cá nhân, đó là tình cảm của Thủ tướng Albanese dành cho quốc gia Đông Nam Á này cũng như sự yêu mến và thích thú của ông với văn hóa Việt Nam. Đó cũng là hình ảnh cho sự hòa hợp giữa nhân dân hai nước. Ở cấp độ quốc gia, với tư cách là người đứng đầu chính phủ, những hình ảnh này thể hiện chính sách đặc biệt coi trọng quan hệ của Australia với Việt Nam dựa trên sự gần gũi và mật thiết về văn hóa và lợi ích chiến lược. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải bày tỏ hy vọng đây sẽ là nền tảng để thúc đẩy quan hệ hai nước mạnh mẽ và mang tầm chiến lược hơn nữa.

Cùng chung nhận định, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Sydney, ông Trần Bá Phúc - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Việt Nam tại Australia – cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến Việt Nam diễn ra rất tốt đẹp. Các cuộc tiếp xúc cấp cao trong khuôn khổ chuyến thăm đều thể hiện tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chân thành và tin cậy. Theo ông, đây là thành công chung của cả Việt Nam và Australia. Chuyến thăm cho thấy Australia đặc biệt coi trọng vị thế của Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác rất quan trọng, tin cậy. Chuyến thăm cũng phản ánh sự thành công trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các quốc gia trên toàn thế giới.

Theo ông Trần Bá Phúc, sự gần gũi trong quan hệ giữa Việt Nam và Australia không chỉ thể hiện trong quan hệ ngoại giao, thương mại mà còn là quan hệ giáo dục. Bên cạnh đó, Việt Nam và Australia cũng có nhiều điểm song trùng về trách nhiệm và quyết tâm hành động đối với vấn đề biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, ông cũng bày tỏ sự ấn tượng trước hình ảnh Thủ tướng Albanese ăn bánh mì, uống bia hơi ở Việt Nam. Điều này cho thấy cá nhân Thủ tướng Albanese rất có thiện cảm với đất nước và con người Việt Nam và đây là dấu hiệu tốt để quan hệ hai nước phát triển hơn nữa. Theo ông, quan trọng hơn, đó còn là minh chứng cho thấy Việt Nam là quốc gia thân thiện và an toàn đối với du khách quốc tế. Ông Trần Bá Phúc hy vọng sau sự kiện này, Việt Nam sẽ ngày càng đón nhiều du khách Australia sang du lịch hơn, đồng thời du khách quốc tế sẽ biết đến Việt Nam như là một điểm đến hấp dẫn về du lịch.

Ông Trần Bá Phúc cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ tiếp tục góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, giáo dục, công nghệ, biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân… giữa Việt Nam và Australia./.