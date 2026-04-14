Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo xung lực mới cho hợp tác thực chất Việt-Trung

Theo Giáo sư Thôi Thủ Quân, chuyến thăm thể hiện rõ vai trò định hướng của ngoại giao cấp cao đối với quan hệ song phương. Việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam lựa chọn Trung Quốc là điểm đến ngay sau khi đảm nhiệm cương vị mới cho thấy tầm quan trọng chiến lược của quan hệ hai nước, đồng thời khẳng định nền tảng hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Giáo sư Thôi Thủ Quân, Học viện Quan hệ quốc tế-Đại học Nhân dân Trung Quốc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, chuyến thăm và các cuộc hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước được đánh giá sẽ góp phần tăng cường trao đổi về các vấn đề khu vực và toàn cầu, qua đó đóng góp vào ổn định và quản trị an ninh quốc tế. Với thực tế các ngành công nghệ mới nổi và công nghiệp tiên tiến phát triển nhanh, hai nước có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn về kinh tế, khoa học công nghệ và công nghiệp, qua đó tạo động lực tăng trưởng và việc làm.

Đánh giá về điểm nhấn của chuyến thăm, Giáo sư Thôi Thủ Quân cho rằng nổi bật nhất là tính thực chất và xu hướng nâng cao chất lượng hợp tác. Hai nước có thể tăng cường kết nối các chiến lược, quy hoạch phát triển, từ đó tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác toàn diện. Đồng thời, với lợi thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực như năng lượng mới, quang điện, lưu trữ năng lượng và phát điện, cùng với nhu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa của Việt Nam, hợp tác năng lượng được xem là một trong những lĩnh vực trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.

Về triển vọng hợp tác, chuyên gia này cho rằng dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng. Trong đó, việc thúc đẩy kết nối đường sắt, nâng cấp hệ thống cửa khẩu và tăng cường giao lưu qua biên giới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại song phương.

Giáo sư Thôi Thủ Quân nhận định, với nền tảng quan hệ hiện có và sự dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác Việt-Trung trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn tới. Trên nền tảng tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, cùng với định hướng hợp tác ngày càng thực chất và nâng cao chất lượng, hai nước có điều kiện mở rộng hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế, công nghệ, năng lượng và kết nối hạ tầng. Trong bối cảnh khu vực và thế giới còn nhiều biến động, việc tăng cường phối hợp giữa hai nước không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển chung, mà còn đóng vai trò tích cực đối với việc duy trì ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực./.