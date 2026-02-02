“Chuyến tàu Hạnh phúc” góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam

Nghi thức ra mắt “Chuyến tàu Hạnh phúc”. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Không chỉ là phương tiện vận tải, “Chuyến tàu Hạnh phúc” trở thành không gian văn hóa di động, nơi mỗi toa tàu là một câu chuyện về con người, vùng đất, ẩm thực và bản sắc Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam tới đông đảo hành khách trong nước và bạn bè quốc tế.

“Chuyến tàu Hạnh phúc là mong muốn khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và một không khí vui tươi trong xã hội, để mỗi người dân đều cảm nhận được rằng hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất giản dị”, ông Lê Quốc Minh nói thêm.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Quốc Vượng khẳng định: “Chuyến tàu là hành trình kết nối Bắc và Nam, kết nối ngành đường sắt với nhân dân và kết nối những giá trị tích cực đến cộng đồng”.

“Chuyến tàu Hạnh phúc” ra đời từ mong muốn tạo nên một khởi đầu mới cho năm 2026, nơi hạnh phúc không chỉ là điểm đến mà hiện diện trong từng hành trình, từng khoảnh khắc đời sống. Đây là sự kết tinh của tâm huyết, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của Báo Nhân Dân, cùng ngành Đường sắt Việt Nam trong việc gắn kết cộng đồng, kết nối các vùng miền trên dải đất hình chữ S.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Coteccons đã trao 100 phần quà tới các hành khách đang có mặt trên chuyến tàu đặc biệt này.

Bên cạnh chuyến tàu ra mắt ngày 2/2/2026, “Chuyến tàu Hạnh phúc” đêm Giao thừa sẽ tiếp tục lăn bánh, trở thành không gian sum vầy thiêng liêng, nơi những món quà, nụ cười và lời chúc năm mới được trao gửi, để hạnh phúc được nhân lên trên suốt hành trình. Vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ (17/2 dương lịch), các hành khách trên “Chuyến tàu Hạnh phúc” cũng sẽ nhận được quà lì-xì từ lãnh đạo các đơn vị tổ chức chương trình.

“Chuyến tàu Hạnh phúc” mang số hiệu SE5, chạy tuyến Bắc-Nam, khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ 55 phút hằng ngày và có mặt tại Ga Sài Gòn khoảng 18 giờ 40 phút ngày hôm sau./.