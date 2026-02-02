Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

“Chuyến tàu Hạnh phúc” góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam

Ngày 2/2, tại Ga Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ra mắt “Chuyến tàu Hạnh phúc”. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào dân tộc trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
  Nghi thức ra mắt “Chuyến tàu Hạnh phúc”. Ảnh: Nam Sương - TTXVN  

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Không chỉ là phương tiện vận tải, “Chuyến tàu Hạnh phúc” trở thành không gian văn hóa di động, nơi mỗi toa tàu là một câu chuyện về con người, vùng đất, ẩm thực và bản sắc Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam tới đông đảo hành khách trong nước và bạn bè quốc tế.

“Chuyến tàu Hạnh phúc là mong muốn khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và một không khí vui tươi trong xã hội, để mỗi người dân đều cảm nhận được rằng hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất giản dị”, ông Lê Quốc Minh nói thêm.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Quốc Vượng khẳng định: “Chuyến tàu là hành trình kết nối Bắc và Nam, kết nối ngành đường sắt với nhân dân và kết nối những giá trị tích cực đến cộng đồng”.

“Chuyến tàu Hạnh phúc” ra đời từ mong muốn tạo nên một khởi đầu mới cho năm 2026, nơi hạnh phúc không chỉ là điểm đến mà hiện diện trong từng hành trình, từng khoảnh khắc đời sống. Đây là sự kết tinh của tâm huyết, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của Báo Nhân Dân, cùng ngành Đường sắt Việt Nam trong việc gắn kết cộng đồng, kết nối các vùng miền trên dải đất hình chữ S.

  Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu. Ảnh: Nam Sương - TTXVN  

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Coteccons đã trao 100 phần quà tới các hành khách đang có mặt trên chuyến tàu đặc biệt này.

Bên cạnh chuyến tàu ra mắt ngày 2/2/2026, “Chuyến tàu Hạnh phúc” đêm Giao thừa sẽ tiếp tục lăn bánh, trở thành không gian sum vầy thiêng liêng, nơi những món quà, nụ cười và lời chúc năm mới được trao gửi, để hạnh phúc được nhân lên trên suốt hành trình. Vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ (17/2 dương lịch), các hành khách trên “Chuyến tàu Hạnh phúc” cũng sẽ nhận được quà lì-xì từ lãnh đạo các đơn vị tổ chức chương trình.

“Chuyến tàu Hạnh phúc” mang số hiệu SE5, chạy tuyến Bắc-Nam, khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ 55 phút hằng ngày và có mặt tại Ga Sài Gòn khoảng 18 giờ 40 phút ngày hôm sau./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Đồng chí Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đồng chí Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 2/2, tại Hà Nội, Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định chức danh Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì buổi lễ.
Xem thêm

Top