Chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”, vì sức khỏe nhân dân

Màn đồng diễn dưỡng sinh của người dân tại buổi Lễ. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển y tế, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; đồng thời, hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới (7/4). Hoạt động này cũng nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người hướng đến mục tiêu, mọi người dân được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật, tăng cường rèn luyện thể lực, chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ; đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm đang có xu hướng gia tăng trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, tỉnh sớm đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.



Đại diện tổ chức Đoàn và tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, anh Lò Mạnh Cường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La chia sẻ: Tổ chức Đoàn sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc cũng như nâng cao sức khỏe nhân dân; duy trì và phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể dục thể thao trong thanh niên; duy trì việc tổ chức “Ngày hội thanh niên khỏe”, “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”. Tổ chức Đoàn tăng cường phối hợp với ngành Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; vận động hiến máu tình nguyện; bảo vệ sức khỏe bằng lối sống khoa học, dinh dưỡng hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế rượu bia, thuốc lá, rèn luyện thể thao thường xuyên và giữ gìn môi trường sống xanh, sạch.