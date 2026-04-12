Chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”, vì sức khỏe nhân dân
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển y tế, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; đồng thời, hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới (7/4). Hoạt động này cũng nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người hướng đến mục tiêu, mọi người dân được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật, tăng cường rèn luyện thể lực, chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ; đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm đang có xu hướng gia tăng trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, tỉnh sớm đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.
Đại diện tổ chức Đoàn và tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, anh Lò Mạnh Cường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La chia sẻ: Tổ chức Đoàn sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc cũng như nâng cao sức khỏe nhân dân; duy trì và phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể dục thể thao trong thanh niên; duy trì việc tổ chức “Ngày hội thanh niên khỏe”, “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”. Tổ chức Đoàn tăng cường phối hợp với ngành Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; vận động hiến máu tình nguyện; bảo vệ sức khỏe bằng lối sống khoa học, dinh dưỡng hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế rượu bia, thuốc lá, rèn luyện thể thao thường xuyên và giữ gìn môi trường sống xanh, sạch.
Trong những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và phát triển; chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao chất lượng, triển khai thực hiện một số kỹ thuật y tế tiên tiến tại bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh và một số bệnh viện đa khoa khu vực. Công tác phòng, chống dịch bệnh được địa phương triển khai hiệu quả, góp phần kiểm soát tốt các dịch bệnh nguy hiểm. Năm 2025, toàn tỉnh có 9 bác sĩ/1 vạn dân; 33,6 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 96,45%, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bên cạnh những kết quả đạt được, sức khỏe của người dân ở Sơn La vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư... có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Một số yếu tố nguy cơ như thói quen hút thuốc lá, thuốc lào, sử dụng rượu bia, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, ít vận động thể lực... vẫn còn phổ biến. Nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu vẫn luôn tiềm ẩn. Ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao còn hạn chế, nhận thức về chăm sóc sức khỏe còn chưa đồng đều. Những thực tế đó đòi hỏi ngành Y tế phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”, lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe.
Ngay sau lễ mít tinh, lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng các lực lượng đã tham gia diễu hành đi bộ xung quanh Quảng trường Tây Bắc, hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân./.