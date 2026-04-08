Chuyển giao công tác lãnh đạo Bộ Tư pháp giai đoạn 2026 – 2031

Hội nghị bàn giao công tác giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Trước đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 Nguyễn Hải Ninh được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hoàng Thanh Tùng được giao đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Ninh bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể Lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Sau hơn 1 năm 7 tháng công tác, ông đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ rất chặt chẽ để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026) phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Nhìn lại chặng đường vừa qua, đồng chí Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh ông đã cùng Bộ Tư pháp đi qua một giai đoạn có tính chất “dấu mốc”, với tư duy đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Trong khoảng 1,5 năm, Quốc hội đã thông qua hàng chục luật và nghị quyết do Bộ chủ trì tham mưu, trong đó có nhiều nội dung chưa có tiền lệ.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh cũng điểm lại những kết quả nổi bật như việc tham gia hoàn thiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thúc đẩy phân cấp, phân quyền; đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng thực tiễn, khả thi hơn.

Ở lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, Bộ Tư pháp liên tục duy trì vị trí dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính; đồng thời triển khai sớm các cơ sở dữ liệu, các ứng dụng phục vụ người dân.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh bày tỏ sự tin tưởng vào tân Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng - người có 17 năm gắn bó với Bộ Tư pháp, có tư duy chính trị và pháp lý sắc bén sẽ tiếp tục dẫn dắt ngành phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Nhận nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng chia sẻ cảm xúc “vừa mừng, vừa lo” khi trở lại Bộ Tư pháp - nơi ông đã từng gắn bó tính từ khi bắt đầu công tác vào tháng 12/1990.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Niềm vui đến từ việc được trở lại “mái nhà xưa” sau hơn 18 năm 8 tháng công tác tại Quốc hội, nay đảm nhận cương vị người đứng đầu ngành. Tuy nhiên, đi cùng với đó là áp lực rất lớn khi vị thế, vai trò của Bộ Tư pháp ngày càng quan trọng, yêu cầu đặt ra ngày càng cao và phức tạp hơn trước.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Tư pháp giữ vai trò “đầu mối” trong tham mưu xây dựng thể chế pháp luật, là cầu nối giữa các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội. Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là pháp luật không chỉ quản lý mà phải trở thành động lực, không được là “điểm nghẽn” cản trở phát triển.