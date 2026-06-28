Chuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam

Ông Mickaël Driol, Tổng Giám đốc Mekong Partners, trong cuộc trao đổi với kênh BFM Business của Pháp. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong cuộc trao đổi với kênh BFM Business của Pháp, ông Mickaël Driol, Tổng Giám đốc Mekong Partners, cho rằng trong bối cảnh các doanh nghiệp quốc tế đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng sau những biến động thương mại và địa chính trị toàn cầu, Việt Nam đang được hưởng lợi rõ rệt từ xu hướng này. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã thu hút khoảng 25 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký, trong đó gần 10 tỷ USD đã được giải ngân. Ông Driol nhấn mạnh những con số này không chỉ phản ánh các cam kết đầu tư trên giấy tờ mà đã được hiện thực hóa bằng các dự án cụ thể, từ xây dựng nhà máy, lắp đặt dây chuyền sản xuất, tuyển dụng lao động đến hình thành mạng lưới các nhà cung cấp.



Chuyên gia Pháp cho rằng lợi thế của Việt Nam không chỉ nằm ở chi phí lao động cạnh tranh mà còn ở môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động trẻ ngày càng được đào tạo bài bản, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và khả năng kết nối hiệu quả với các thị trường lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo ông, Việt Nam hiện đã xây dựng được vị thế vững chắc trong các lĩnh vực điện tử, linh kiện, lắp ráp công nghệ cao và thiết bị công nghiệp.



Đáng chú ý, cơ cấu đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng đang có sự chuyển dịch rõ nét. Nếu trước đây phần lớn dự án tập trung vào các ngành thâm dụng lao động thì hiện nay dòng vốn đang hướng mạnh hơn vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như điện tử công nghệ cao, bán dẫn, tự động hóa, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số. Ông dẫn chứng nhiều doanh nghiệp Pháp, trong đó có Air Liquide và Schneider Electric, đang mở rộng hiện diện tại Việt Nam thông qua các dự án liên quan đến công nghệ, kỹ thuật và công nghiệp hiện đại. Theo đánh giá của ông Driol, Việt Nam không còn chỉ là địa điểm sản xuất đơn thuần mà đang từng bước trở thành nơi phát triển kỹ thuật, tự động hóa sản xuất, số hóa nhà máy và xây dựng năng lực công nghiệp dài hạn.



So sánh với các nền kinh tế khác trong khu vực, ông cho rằng mỗi quốc gia đều có lợi thế riêng. Malaysia nổi bật về công nghệ bán dẫn và hạ tầng số; Indonesia có quy mô thị trường nội địa lớn cùng nguồn tài nguyên chiến lược; Thái Lan duy trì thế mạnh trong lĩnh vực ô tô và điện tử; còn Ấn Độ hấp dẫn nhờ quy mô dân số và nguồn nhân lực công nghệ. Trong bức tranh đó, Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế có lợi thế nổi bật về sản xuất công nghiệp hướng tới xuất khẩu và khả năng tham gia nhanh vào các chuỗi giá trị toàn cầu.



Theo chuyên gia này, xu hướng hiện nay không còn là lựa chọn một quốc gia duy nhất để đầu tư tại châu Á mà là xây dựng danh mục đầu tư bổ trợ lẫn nhau. Trong chiến lược đó, Việt Nam được xem là cứ điểm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của khu vực.



Bên cạnh những triển vọng tích cực, ông Driol cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực công nghiệp trong nước. Hiện khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp gần 80% kim ngạch xuất khẩu, giúp Việt Nam tiếp cận thị trường, công nghệ và các tiêu chuẩn quốc tế, song cũng cho thấy nền kinh tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn linh kiện, thiết bị và công nghệ từ bên ngoài. Theo ông, thách thức trong giai đoạn tới không chỉ là cải cách thủ tục hành chính mà còn là nâng cao tính đồng bộ trong triển khai dự án, từ giải phóng mặt bằng, cấp phép đầu tư, hải quan đến hạ tầng năng lượng. Đây sẽ là những yếu tố quyết định khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong cuộc đua thu hút các dự án công nghệ cao.



Dù vậy, chuyên gia Pháp bày tỏ tin tưởng triển vọng của Việt Nam vẫn rất tích cực. Ông cho rằng với tốc độ tăng trưởng cao, khả năng thích ứng nhanh trước những biến động của kinh tế thế giới cùng định hướng thu hút các dự án công nghệ, nghiên cứu - phát triển và sản xuất có giá trị gia tăng cao, Việt Nam đang từng bước chuyển từ vai trò một trung tâm gia công sang một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu./.