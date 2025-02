Chuyên gia New Zealand: Kỳ vọng tăng cường kết nối và hợp tác giữa hai quốc gia

Bà Liz Bell, Giám đốc Điều hành Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand, Ban Thư ký Liên minh Doanh nghiệp ASEAN - New Zealand, nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, cho thấy Chính phủ New Zealand rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Theo đánh giá của bà Liz Bell, chuyến thăm này - được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam - sẽ giúp tăng cường các hoạt động song phương vốn đã toàn diện và đa dạng giữa hai nước. Cuộc họp của các nhà lãnh đạo New Zealand và Việt Nam mang đến cơ hội quý giá để tập trung sự chú ý của giới doanh nghiệp vào mối quan hệ, đồng thời tăng cường quan hệ ngoại giao, kinh tế và chiến lược.

Cũng theo bà Liz Bell, sự can dự ở cấp cao này thể hiện đây là mối quan hệ giữa hai đối tác đáng tin cậy, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, tăng cơ hội thương mại và mở rộng cơ hội đầu tư.

Đánh giá về triển vọng của quan hệ giữa hai nước trong tương lai, bà Liz Bell cho rằng New Zealand và Việt Nam chia sẻ nhiều lĩnh vực hợp tác, cộng tác và thúc đẩy tăng trưởng. New Zealand là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo, đồng thời đẩy mạnh các phát triển và dịch vụ mới trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống. Ngoài ra, New Zealand cũng có hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới và các giải pháp công nghệ tiên tiến. Giám đốc Điều hành Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand bày tỏ tin tưởng đây sẽ là những lĩnh vực hai nước có thể hợp tác chặt chẽ hơn với nhau, bên cạnh nhiều ngành công nghiệp khác.

Theo nhận định của bà Liz Bell, New Zealand và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử bền chặt lâu dài, đã được chứng minh trong suốt 50 năm qua với các hoạt động hợp tác, liên kết kinh tế và cộng tác trong nhiều sáng kiến ở cả cấp chính phủ và doanh nghiệp. Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand nói chung và đặc biệt là các thành viên hội đồng, những người chuyên nghiên cứu về Việt Nam, tin rằng đây là thời điểm lý tưởng để đưa quan hệ song phương phát triển và nâng cấp mối liên kết vốn đã bền chặt giữa hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Việc nâng cấp cấp quan hệ sẽ tạo ra các cơ hội thúc đẩy hơn nữa tiềm năng của hai bên và mở rộng tăng trưởng thông qua các cam kết chung và kết quả thực tế. Ngoài ra, dựa trên những thành tựu đạt được trong 50 quan hệ mà hai nước đã có, bà Liz Bell tin tưởng rằng trong 50 năm tiếp theo, hai nước sẽ có tốc độ tăng trưởng đáng kể và ổn định trên khắp Đông Nam Á, và sự tham gia của các doanh nghiệp New Zealand vào khu vực ASEAN chắc chắn sẽ tăng lên./.