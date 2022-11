Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá cao tiềm năng thị trường tiêu dùng Việt Nam

Ông Corey To, Chuyên gia kinh tế tại Hội đồng Phát triển thương mại Hong Kong giới thiệu về tiềm năng thị trường tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ông Corey To đã dẫn dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nêu rõ trong năm 2022, Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào khoảng 7-7,5%, đứng đầu nhóm 5 nền kinh tế mới nổi trong ASEAN gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Ông đánh giá nhiều năm qua, các địa phương của Việt Nam và Hong Kong có quan hệ hợp tác kinh tế thương mại rất gắn bó. Trong nhiều năm liền, Việt Nam luôn đứng trong tốp 10 đối tác thương mại lớn nhất của Hong Kong. Năm 2021 và 9 tháng năm 2022, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hong Kong và thứ 2 trong các thành viên ASEAN. Do đó, các doanh nghiệp Hong Kong rất coi trọng thị trường Việt Nam. Tháng 6/2019, Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hong Kong chính thức có hiệu lực đã đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hong Kong.

Ông Corey To nhận định Việt Nam có dân số trẻ với tốc độ đô thị hóa nhanh, là thị trường lao động dồi dào cũng đồng thời cũng là một thị trường tiêu dùng hấp dẫn. Các thị trường bán lẻ tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Lĩnh vực thị trường bán lẻ hiện đại tăng trưởng nhanh với sự tham gia và mở rộng của các thương hiệu lớn nước ngoài như Aeon, Uniqlo, Central Group, Watson …. Việt Nam cũng có tiềm năng tăng trưởng cho các sản phẩm mang phong cách sống Hong Kong. Nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng điện tử của Hong Kong tăng như hàng may mặc thời trang, quà tặng cao cấp, các thiết bị điện tử, trang sức, phụ kiện, các sản phẩm phục vụ cuộc sống thông minh cũng ngày càng được ưa chuộng…Vì vậy, các nhà kinh doanh của Hong Kong đều đang tích cực đẩy mạnh khai thác thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam cũng là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), thương mại điện tử Việt Nam vẫn giữ tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức 16%, doanh thu bán lẻ đạt 13,7 tỷ USD năm 2021. Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, cuối năm 2021, Việt Nam đã có 91,3 triệu thuê bao smartphone. Đến tháng 3/2022, đã có thêm hơn 2 triệu thuê bao sử dụng smartphone, nâng tổng số thuê bao dùng smartphone tại Việt Nam lên con số 93,5 triệu. Ước tính tỷ lệ người trưởng thành sử dụng smartphone đạt khoảng 73,5%. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng mong muốn được sở hữu những sản phẩm có chất lượng tốt hơn, giá cả tốt, điều kiện giao hàng tốt cũng như sản phẩm có giá trị cao, nhiều thương hiệu nổi tiếng ngày càng được ưa chuộng.

Báo cáo của PWC Việt Nam (2021) cho thấy, Đông Nam Á có vị trí tốt để thúc đẩy sự chuyển dịch sang thanh toán không dùng tiền mặt và thậm chí là những đổi mới lớn hơn trong hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật số. Với cơ sở tiêu dùng là 623 triệu người vào năm 2030, khu vực Đông Nam Á được dự đoán là nền kinh tế lớn thứ tư trên toàn cầu. Là một trong những nền kinh tế đang lên của Đông Nam Á, Việt Nam có nhiều tiềm năng để thanh toán điện tử phát triển mạnh mẽ. Theo khảo sát, người tiêu dùng Việt ngày càng ưa thích sử dụng ví điện tử để thanh toán. Vì vậy, ông Corey To khuyến khích các doanh nghiệp Hong Kong quan tâm hơn đến những cơ hội này, khai thác hơn nữa thị trường thương mại điện tử của Việt Nam./.