Chuyên gia Hàn Quốc đánh giá về hợp tác Hàn-Việt năm 2023 và triển vọng hợp tác trong ASEAN năm 2024

Giáo sư Choe Won-gi, Trưởng khoa Nghiên cứu ASEAN - Ấn Độ, Học viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc (KNDA) trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Đức Hưng - phóng viên TTXVN tại Seoul

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Seoul, Giáo sư Choe Won-gi, Trưởng khoa Nghiên cứu ASEAN-Ấn Độ, Học viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc (KNDA) cho rằng năm 2023 là năm rất quan trọng đối với Hàn Quốc và Việt Nam, hai bên đã chính thức triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 6 năm ngoái trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí cần mở rộng các lĩnh vực hợp tác song phương từ chủ yếu là lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, sang các lĩnh vực toàn diện hơn, trong đó có an ninh, hợp tác chính trị cũng như giao lưu nhân dân. Theo đó, Việt Nam và Hàn Quốc đã mở ra một chân trời hợp tác mới sau 30 năm quan hệ. Năm 2023 đánh dấu một bước khởi đầu quan trọng và là cột mốc quan trọng mở ra một chương mới trong hợp tác song phương và điều rất quan trọng là lãnh đạo hai nước đã nhất trí tập trung ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực chính trị và an ninh.

Theo giáo sư Choe Won-gi, đã đến lúc cả hai nước phải tập trung mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, bao gồm cả an ninh hàng hải và thực thi pháp luật. Trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư, hai nước cần nâng mức độ hợp tác kinh tế cơ bản lên mức độ cao hơn, bao gồm cơ sở hạ tầng, viễn thông, công nghệ mới nổi và năng lượng. Trong thời gian tới, Hàn Quốc và Việt Nam cần tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp phức tạp hơn, các lĩnh vực hợp tác kinh tế mới nổi và theo nghĩa rộng hơn là sáng kiến khu vực toàn diện của Tổng thống Yoon Suk Yeol, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đưa ra chiến lược khu vực tập trung vào ASEAN mang tên Sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc-ASEAN (KASI). Sáng kiến mới này mang lại mảnh đất màu mỡ cho hai nước tăng cường hợp tác, không chỉ ở cấp song phương mà cả ở cấp độ khu vực cũng như toàn cầu.

Đánh giá khái quát về hợp tác Hàn Quốc-ASEAN trong năm 2023 và định hướng 2024, giáo sư Choe Won-gi nhận định rằng sự tham dự của Hàn Quốc được các nước thành viên ASEAN đón nhận rất tích cực, đặc biệt là tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN năm ngoái tại Jakarta. Năm 2022, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã công bố KASI và năm 2023 ông đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về sáng kiến mới này bằng một số kế hoạch thực hiện. Lấy ví dụ, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố dự án hàng đầu về đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số Hàn Quốc-ASEAN. Hàn Quốc sẽ đầu tư lớn để hợp tác với các nước thành viên ASEAN trong lĩnh vực kỹ thuật số và một số dự án cụ thể khác.

Trong quan hệ Hàn Quốc - ASEAN, Hàn Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác sâu sắc hơn với ASEAN, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của ASEAN. Còn rất nhiều việc phía trước mà các bên cần thúc đẩy trong thời gian tới và để làm được điều đó, một trong những lĩnh vực ưu tiên mà các bên cần nỗ lực là xây dựng lòng tin chiến lược và chính trị lớn hơn giữa ASEAN và Hàn Quốc.

Năm 2024 là một năm rất quan trọng đối với mối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc. Trước hết, năm 2024 là năm kỷ niệm 35 năm quan hệ đối tác đối thoại giữa Hàn Quốc và ASEAN. Nhân dịp này, Hàn Quốc mong muốn nâng cấp quan hệ với ASEAN lên Đối tác chiến lược toàn diện. Cả Hàn Quốc và ASEAN hiện đang trong quá trình tìm kiếm một số kết quả hữu hình để hỗ trợ cho khuôn khổ quan hệ mới. Đó có thể là kế hoạch hành động. Hàn Quốc đang hướng tới mở rộng mối quan hệ song phương giữa Hàn Quốc và ASEAN theo hướng bao trùm, toàn diện. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc có 3 trụ cột là thịnh vượng, hòa bình và tự do và nếu nhìn vào Sáng kiến KASI, Hàn Quốc có 36 lĩnh vực cam kết ưu tiên.

Theo giáo sư Choe Won-gi, Hàn Quốc rất kỳ vọng ở vai trò cầu nối và khả năng hỗ trợ của Việt Nam nhằm giúp Hàn Quốc đạt được các mục tiêu hợp tác với ASEAN. Mối quan hệ song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam rất quan trọng từ cả góc độ của Hàn Quốc cũng như của Việt Nam. Mức độ và cả lĩnh vực hợp tác đều sâu rộng, toàn diện nhất. Học giả Hàn Quốc này nhận định rằng theo quan sát của ông, quan hệ đối tác song phương giữa Hàn Quốc với Việt Nam là quan trọng nhất trong hợp tác tổng thể của Hàn Quốc với các nước thành viên ASEAN. Hàn Quốc đặt kỳ vọng rất cao vào Việt Nam trong việc kết nối với ASEAN. Việt Nam gia nhập ASEAN muộn nhưng vai trò và ảnh hưởng của Việt Nam trong ASEAN ngày càng được tăng cường. Hiện Việt Nam là một bên tham gia tích cực, góp phần định hình tương lai chung của ASEAN. Theo ông, có rất nhiều điều mà Việt Nam có thể đóng góp trong vai trò trung gian và điều phối giữa Hàn Quốc và ASEAN, tập trung vào việc củng cố tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Đối với Hàn Quốc, Việt Nam là thành viên đáng tin cậy nhất và được kỳ vọng sẽ chứng minh sự tin cậy này trong việc hỗ trợ Hàn Quốc gắn kết hơn với ASEAN.

Tiến sĩ Beak Yong-Hun, Phó Giáo sư Việt Nam học, Khoa Nghiên cứu Châu Á và Trung Đông Trường Đại học Dankook trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Đức Hưng - phóng viên TTXVN tại Seoul

Đánh giá về hợp tác Hàn Quốc-ASEAN và vai trò của Việt Nam, Tiến sĩ Beak Yong-Hun, Phó Giáo sư Việt Nam học, Khoa Nghiên cứu Châu Á và Trung Đông thuộc trường Đại học Dankook cho biết Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác thiết thực và hướng tới tương lai với ASEAN và khu vực sông Mekong. Chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trương mở rộng hợp tác thực tế trong các lĩnh vực định hướng tương lai như chuyển đổi kỹ thuật số, ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực cùng quan tâm giữa Hàn Quốc và ASEAN, như an ninh hàng hải và công nghiệp quốc phòng./.