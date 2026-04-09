Chuyển đổi xanh - cơ hội tăng cường hợp tác Việt Nam và Australia

Phiên thảo luận toàn thể với chủ đề “Khai phá các chính sách chuyển đổi xanh: hợp đồng mới, vốn đầu tư mới, lợi thế cạnh tranh mới”. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Diễn đàn Chuyển đổi Xanh Việt Nam – Australia 2026 có chủ đề “Đẩy nhanh quá trình khử carbon trong nông nghiệp và sản xuất – Mở khóa cơ hội thương mại và đầu tư”, có sự tham gia của khoảng gần 200 nhà nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng chính sách, kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, cùng trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác giữa Autralia và Việt Nam thành những cơ hội hợp tác kinh doanh thiết thực.





Bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Autralia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu khai mạc, bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Autralia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, quan hệ song phương Autralia và Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hai nước đã đưa ra cam kết quan trọng vì sự thịnh vượng chung và một tầm nhìn chung về một khu vực xanh hơn, bền vững hơn, đang trở thành các đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Hiện nay, chuyển đổi xanh không còn là mục tiêu xa vời, mà là thực tế cấp bách đối với Việt Nam. Doanh nghiệp và nhà đầu tư Autralia mong muốn tham gia vào giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam.



Chia sẻ tình hình kinh tế và tầm nhìn phát triển xanh của Việt Nam, Tiến sỹ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, hiện nay, chuyển đổi xanh không chỉ là xu thế, mà còn là yêu cầu cấp thiết của Việt Nam để đáp ứng tình hình thực tế nhiều biến động của thế giới, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến vai trò của năng lượng; sự cân bằng giữ mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của nền kinh tế.



Trong bối cảnh đó, theo Tiến sỹ Cấn Văn Lực, diễn đàn là cơ hội để các chuyên gia, học giả, doanh nghiệp Việt Nam và Australia trao đổi tri thức, kinh nghiệm và kết nối hợp tác giữa hai bên. Việt Nam hiện không chỉ có nhu cầu chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và nguồn vốn cho phát triển xanh, mà còn rất cần kinh nghiệm của Autralia trong xây dựng chính sách và quản trị nguồn vốn cho phát triển xanh.

