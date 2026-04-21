Chuyển đổi số trong Phật sự góp phần xây dựng lối sống văn minh

Các vị ủy viên Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026 - 2031 và lãnh đạo thành phố tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN Ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến nhấn mạnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã phát huy tốt phương châm hành động, từng bước củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự, tạo được sự thống nhất cao trong nội bộ và sự gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Các hoạt động tăng sự, hoằng pháp, giáo dục, nghi lễ, văn hóa, hướng dẫn Phật tử… được triển khai đồng bộ, nền nếp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong xã hội.

Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo thành phố đã tích cực tham gia vào đời sống chính trị – xã hội của địa phương với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều vị chức sắc, chức việc tiêu biểu đã tham gia vào các cơ quan dân cử, trong đó, có 1 vị trúng cử đại biểu Quốc hội, 41 vị trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác từ thiện xã hội tiếp tục là điểm sáng nổi bật, góp phần thiết thực chăm lo người nghèo, người yếu thế, hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn, lan tỏa sâu sắc tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, Ban Trị sự tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ Tăng, Ni, tăng cường công tác quản lý tự viện, sinh hoạt tôn giáo bảo đảm đúng quy định pháp luật; phát huy vai trò của Ban Trị sự với tư cách là trung tâm đoàn kết, điều phối thống nhất các hoạt động Phật sự; tăng cường gắn kết giữa các khu vực, các hệ phái, tạo sự hài hòa, thống nhất trong toàn Giáo hội; quan tâm phát huy vai trò, bản sắc và đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Trị sự tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hoằng pháp, giáo dục Tăng, Ni gắn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; gắn chuyển đổi số trong hoạt động Phật sự, từng bước hình thành phương thức hoạt động “Phật giáo số” thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức hoằng pháp, ứng dụng công nghệ trong quản trị tăng sự, bảo tồn, số hóa di sản văn hóa và phát triển các nền tảng tu học phù hợp, từ đó bồi đắp các giá trị đạo đức, xây dựng lối sống văn minh, nghĩa tình, củng cố nền tảng tinh thần xã hội, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ các hoạt động từ thiện xã hội theo hướng thiết thực, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các chương trình của thành phố; khuyến khích nhân rộng các mô hình hiệu quả, lan tỏa sâu rộng tinh thần từ bi, phụng sự của đạo Phật trong cộng đồng, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, bền vững; chủ động đồng hành cùng thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; phát huy vai trò của các vị chức sắc, người có uy tín, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chuẩn hóa công tác hành chính, hồ sơ, lưu trữ và chuyển đổi số; xây dựng Tăng đoàn thanh tịnh, hòa hợp, kỷ cương, giới luật trang nghiêm; nâng cao chất lượng đào tạo Tăng, Ni, cư sĩ; phát triển nguồn nhân lực kế thừa; góp phần ổn định và phát triển Phật giáo thành phố trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức các chương trình an sinh xã hội thường xuyên, góp phần phát huy tinh thần từ bi cứu khổ, gắn đạo pháp với dân tộc; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong đời sống đương đại; sưu tầm, bảo tồn di sản, di tích văn hóa Phật giáo Nam Tông Kinh, Nam tông Khmer, Phật giáo Bắc tông tại các điểm tự viện trên địa bàn; phối hợp các cơ quan, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể thực hiện các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, tôn giáo.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 (giai đoạn 2022 – 2026), Tăng, Ni và người theo Phật giáo tại thành phố Cần Thơ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các thành viên Ban Trị sự tích cực tham gia công tác Phật sự, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các sở, ban, ngành, tạo mối quan hệ mật thiết và đoàn kết. Công tác Giáo dục Phật giáo của thành phố Cần Thơ luôn được chú trọng với các cơ sở đào tạo Phật giáo như: Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trường Trung cấp Phật học, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ...; tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, các cơ sở Tự viện đã vận động Phật tử ủng hộ trên 534 tỷ đồng cho các hoạt động tặng quà hộ nghèo, xây dựng mái ấm tình thương, xây dựng công trình giao thông nông thôn, trao học bổng cho học sinh nghèo, ủng hộ người dân bị thiên tai, bão lũ./.