Chuyển đổi số trong giáo dục, nâng tầm chất lượng dạy và học

Giáo viên Trường THCS Vĩnh Tường ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức bài học. Ảnh: Nguyễn Thảo-TTXVN

* Công nghệ số lan tỏa trong từng lớp học Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, trường Trung học cơ sở Tích Sơn, phường Vĩnh Yên đã sớm đầu tư phòng học thông minh phục vụ dạy và học. 100% phòng học được trang bị smart TV hoặc máy chiếu, loa trợ giảng và kết nối internet tốc độ cao, ổn định. Giáo viên chủ động xây dựng bài giảng điện tử, ứng dụng phần mềm quản lý lớp học, tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tuyến. Các tiết học diễn ra sôi nổi hơn với sự hỗ trợ của công nghệ, tăng tính tương tác giữa thầy và trò. Những giờ học Ngữ văn của cô giáo Nguyễn Thị Tú Nhật đã trở nên cuốn hút hơn khi kiến thức không còn truyền tải đơn thuần qua trang sách mà được minh họa bằng hình ảnh, video sinh động. Nhờ đó, học sinh dễ tiếp cận tác phẩm, cảm nhận sâu sắc nội dung và chủ động tham gia vào bài học, biến mỗi tiết học thành một trải nghiệm khám phá đầy hứng khởi. Cô giáo Nguyễn Thị Tú Nhật chia sẻ: Việc ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy không chỉ giúp bài học trở nên trực quan, sinh động hơn mà còn tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp cận tri thức. Thay vì truyền đạt một chiều, cô thiết kế bài giảng theo hướng mở, kết hợp hình ảnh, video, câu hỏi tương tác và các nền tảng học tập trực tuyến để khuyến khích học sinh tham gia, trao đổi và bày tỏ quan điểm. Nhờ đó, mỗi tiết học không chỉ giúp học sinh hiểu bài mà còn rèn luyện kỹ năng tư duy, kỹ năng số và khả năng tự học - những yếu tố cần thiết trong bối cảnh giáo dục hiện nay. Em Nguyễn Khánh Chi, lớp 9A, trường Trung học cơ sở Tích Sơn cho biết: Các tiết học có ứng dụng công nghệ số giúp em dễ hiểu bài hơn và ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Những hình ảnh, video minh họa trong bài giảng khiến môn Ngữ văn trở nên gần gũi, sinh động, không còn khô khan như trước. Nhờ vậy, em mạnh dạn hơn và chủ động tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chuyển đổi số đã làm thay đổi rõ nét cách dạy và học trong nhà trường. Trước đây, giáo viên chủ yếu giảng bài theo phương pháp truyền thống, thì nay đã chủ động thiết kế bài giảng điện tử, khai thác học liệu số và tổ chức các hoạt động học tập tương tác. Đến nay, 100% học sinh của trường được quản lý kết quả học tập qua học bạ điện tử; phụ huynh có thể theo dõi tiến độ học và nhận thông báo qua ứng dụng di động. Cùng với đó, nhà trường sử dụng nền tảng trao đổi thông tin (OTT, email, website...) thay cho sổ liên lạc giấy, đảm bảo tương tác nhanh và minh bạch giữa giáo viên nhà trường và phụ huynh học sinh.

Không chỉ tại trường Trung học cơ sở Tích Sơn, chuyển đổi số còn lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn Phú Thọ. Tại trường Trung học cơ sở Tam Dương, xã Tam Dương, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã trở thành hoạt động thường xuyên trong từng tiết học. Trường cũng đã xây dựng kho học liệu số tích hợp AI để phục vụ công tác dạy học và được khai trương trong ngày khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Đặc biệt, nhà trường đã triển khai hiệu quả các nền tảng quản lý học tập trực tuyến, tăng cường kết nối giữa nhà trường - giáo viên - phụ huynh. Nhờ đó, việc theo dõi quá trình học tập của học sinh trở nên thuận tiện, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thầy giáo Phan Văn Sơn, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tam Dương chia sẻ: Toàn bộ hồ sơ học sinh, giáo viên, thông tin điểm danh, thời khóa biểu đã được số hóa hoàn toàn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác trong quản trị. Nhà trường đã triển khai quản lý hồ sơ, học bạ trên phần mềm EDOC với chữ ký số, giúp xử lý công việc nhanh chóng, minh bạch, tiết kiệm; hệ thống camera thông minh tại mỗi phòng học hỗ trợ Ban Giám hiệu trong quản lý và vận hành nhà trường.

Nhà trường thường xuyên tổ chức cho giáo viên tập huấn về dạy học trực tuyến, thiết kế bài giảng e-learning, kỹ năng xây dựng học liệu số và khai thác trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy. Đồng thời, nhà trường cũng tạo điều kiện khuyến khích giáo viên tự học hỏi, nâng cao trình độ về kĩ năng số. * Tạo bứt phá trong giáo dục số

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ xác định, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai đồng bộ từ cấp sở đến cơ sở giáo dục với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”. 100% đơn vị giáo dục đã được quán triệt về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hệ thống học liệu số được phát triển đa dạng dưới nhiều hình thức như video, bài giảng điện tử, học liệu trực tuyến. Nội dung giáo dục kỹ năng số được tích hợp trong chương trình học, chú trọng kỹ năng an toàn mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đã có kỹ năng số cơ bản; 100% học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng số phục vụ học tập. Nhiều cơ sở giáo dục đã triển khai lớp học số, hệ thống quản trị nhà trường và cơ sở dữ liệu ngành, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Phong trào “Ngày hội toàn dân học tập số” được tổ chức thường niên, thu hút sự tham gia rộng rãi của giáo viên, học sinh và người dân. Các nền tảng học trực tuyến mở (MOOCs) cũng được khai thác hiệu quả, mở rộng cơ hội học tập cho mọi đối tượng.

Song song với đó, ngành Giáo dục Phú Thọ đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cho học sinh, sinh viên; triển khai các mô hình giáo dục dựa trên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tạo môi trường để người học trải nghiệm và phát triển năng lực. Không chỉ trong nhà trường, các cơ sở giáo dục còn phối hợp với địa phương tổ chức lớp học kỹ năng số cho người dân, huy động học sinh, sinh viên tham gia hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.