Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội Phụ nữ

Trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN



Chương trình dành cho các cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, đặc khu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị trực thuộc, các tổ chức thành viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố quán triệt những nội dung trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và chuyên đề “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng”; Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng, chương trình nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho các cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về nội dung cốt lõi, những điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và phong trào thi đua thiết thực. Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Theo thông tin tại hội nghị, Hải Phòng đã ban hành nghị quyết về xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Thành phố đã lựa chọn 11 mô hình giao cho 11 sở, ngành trực tiếp chủ trì tham mưu xây dựng đề án cụ thể. Các địa phương, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện theo các đề án các sở, ngành, căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng mô hình phù hợp.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hải Phòng Phạm Thị Thúy Hải chia sẻ, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng xác định 11 chỉ tiêu, 3 đề án và 5 nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp hội sẽ tập trung 1 phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, 1 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và 2 khâu đột phá “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội: “Đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số”, “Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng”.

Sáng cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng đã sơ kết hoạt động quý I/2026 và tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, vinh danh các cụm thi đua xuất sắc hưởng ứng hoạt động đồng diễn dân vũ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3./.