Chuyển đổi số tích cực để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân

Bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) mỗi ngày khám và điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân. Thời gian qua, Bệnh viện đã hoàn thành sửa chữa, mở rộng khu khám và điều trị; đưa vào hoạt động máy MRI hiện đại. Đơn vị đã xây dựng phòng máy chủ, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ bệnh án điện tử; triển khai kiosk đăng ký khám tự động, rút ngắn quy trình – giảm thời gian chờ – nâng cao trải nghiệm người bệnh. Đây là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm chuyển từ mô hình quản lý truyền thống sang bệnh viện thông minh.

Bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân truy cập dữ liệu thông qua app bằng điện thoại thông minh. Ảnh: TTXVN phát

Thượng tá Mã Hồng Anh, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu chia sẻ: Với việc triển khai bệnh án điện tử, người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, có thể lựa chọn bác sĩ để phục vụ, chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, y, bác sĩ không còn viết tay, áp dụng toàn bộ bằng công nghệ thông tin. Đây là bước tiến vượt bậc trong chuyển đổi số của ngành y tế nói chung, trong Bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu nói riêng. Y, bác sĩ của bệnh viện dù ở bất cứ nơi đâu cũng tra cứu được bệnh án của người bệnh, hội chẩn với đồng nghiệp nhanh chóng, chính xác, góp phần hỗ trợ kịp thời trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân.



Bác sĩ Tạ Thanh Bảo Nhi, Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu chia sẻ: Với những đột phá nổi bật nhất là trong chuyển đổi số, bệnh viện đã tập trung nguồn lực đầu tư phòng máy chủ đạt chuẩn, trang bị hệ thống máy tính đồng bộ và triển khai toàn diện bệnh án điện tử. Việc đưa vào vận hành 2 kiosk đăng ký khám bệnh tự động và kiosk bắt số tự động đã giúp rút ngắn thời gian chờ đợi từ 10-15 phút cho mỗi lượt khám. Nỗ lực này không chỉ nâng cao trải nghiệm của người bệnh mà còn góp phần tăng công suất sử dụng giường bệnh lên 121,49%.



Tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, bác sĩ Trần Văn Hòa, Trưởng Khoa Khám bệnh chia sẻ: Trước đây, người dân đến khám phải mang theo bảo hiểm y tế và giấy tờ có ảnh. Từ khi Bệnh viện thực hiện chuyển đổi số trong tiếp nhận khám bệnh, người bệnh chỉ cần căn cước công dân, app VneID có tích hợp giấy tờ đầy đủ hoặc app VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là có thể đăng ký khám bệnh. Bệnh viện còn có kiosk để người dân có thể tự đăng ký khám bệnh. Việc chuyển đổi số còn mang lại hiệu quả tích cực trong điều trị bệnh nhân nội trú như: Các kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân được thực hiện nhanh chóng, kết nối liên thông giúp hội chẩn dễ dàng và đưa ra các quyết định can thiệp điều trị kịp thời. Bác sĩ, điều dưỡng dễ dàng tra cứu hồ sơ bệnh án điện tử, tránh sai sót khi kê đơn.



Chuyển đổi số là giải pháp hiệu quả không chỉ thuận lợi, tiết kiệm thời gian, giúp cán bộ, nhân viên y tế nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Nói về những tiện lợi mà chuyển đổi số bước đầu mang lại cho người dân khi đi khám, chữa bệnh, ông Vương Thành Tuấn, phường Bạc Liêu cho biết, giờ đây khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế thấy làm thủ tục rất nhanh, hoàn toàn thao tác trên máy và nhân viên y tế hỗ trợ, hướng dẫn người bệnh tận tình.