Chuyển đổi số tạo sức bật cho du lịch

Khách du lịch tìm hiểu thông tin qua mã QR Code tại Trại Rắn Đồng Tâm ở xã Kim Sơn, điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN Đưa công nghệ đến gần du khách

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp tập trung xây dựng hạ tầng số, kết hợp đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá trên các nền tảng số và mạng xã hội nhằm giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Điểm nhấn của quá trình chuyển đổi số là việc duy trì và phát huy hiệu quả Cổng thông tin du lịch Đồng Tháp cùng ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động, giúp người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin về điểm đến, dịch vụ, lịch trình và các sự kiện du lịch. Hoạt động xúc tiến, quảng bá cũng được đổi mới theo hướng số hóa; dữ liệu ngành du lịch từng bước được kết nối, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung.

Đến Đồng Tháp, du khách có thể trải nghiệm nhiều tiện ích số như quét mã QR để sử dụng hệ thống thuyết minh tự động (Audio Guide), cung cấp thông tin chi tiết về các di tích, làng nghề, địa điểm du lịch... Nhiều khu, điểm du lịch đã triển khai mã QR, giúp du khách chủ động tìm hiểu thông tin và nâng cao trải nghiệm.



Tại điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long Trại Rắn Đồng Tâm ở xã Kim Sơn (Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu chế biến dược liệu thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9), việc ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Trung tá Đinh Thành An, Trưởng bộ phận Du lịch Trại Rắn Đồng Tâm cho biết, đơn vị xây dựng website, Facebook, Zalo và Zalo OA (tài khoản chính thức của doanh nghiệp) để giới thiệu các hoạt động, cung cấp thông tin về bảo tồn đa dạng sinh học, các loài động vật quý hiếm cũng như sản phẩm du lịch. Du khách có thể tìm hiểu thông tin, đặt vé và thanh toán trực tuyến bằng mã QR. Nhờ đó, Trại Rắn Đồng Tâm ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Sáu tháng đầu năm 2026, điểm đến này đón hơn 120.000 lượt khách.

Anh Nguyễn Thành Nhân, Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, chỉ cần quét mã QR tại cổng khu du lịch, du khách có thể biết số lượng loài động vật, các hoạt động trải nghiệm cũng như những thông tin cần thiết trước khi tham quan.

Từ trải nghiệm số đến tăng trưởng du lịch

Tại xã Đốc Binh Kiều, Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp là một trong những điểm đến đầu tiên của tỉnh triển khai ứng dụng MobiFone Smart Travel kết hợp mã QR.

Du khách khi đến tham quan Khu di tích Gò Tháp sẽ được thuyết minh viên hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng MobiFone Smart Travel. Hệ thống này bao gồm: Tham quan thực tế ảo (VR Tour) cho phép du khách khám phá toàn cảnh Khu di tích Gò Tháp từ trên cao, chiêm ngưỡng các hiện vật đá thuộc Văn hóa Óc Eo và Đền Thần Vishnu với hình ảnh tái hiện sinh động. Thuyết minh tự động (Audio Guide) cung cấp các thông tin lịch sử, tín ngưỡng, tâm linh chi tiết của từng điểm đến, giúp du khách tự do khám phá mà không cần đi cùng hướng dẫn viên. Tiện ích số toàn diện hỗ trợ du khách tìm kiếm điểm đến, định vị không cần internet (offline) và lên kế hoạch chuyến đi thông minh.

Việc số hóa, tích hợp thông tin, hình ảnh về các điểm di tích trên nền tảng này mang đến trải nghiệm thực tế ảo 360 độ, cho phép người sử dụng nhanh chóng tiếp cận thông tin về các địa điểm, xem toàn cảnh của di tích một cách trực quan.

Anh Nguyễn Tuấn Long, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: việc ứng dụng MobiFone Smart đã giúp khách du lịch được trải nghiệm di tích một cách trực quan và tiện lợi nhất.

Không chỉ tại Gò Tháp, nhiều địa phương như Sơn Quy, Gò Công, Gia Thuận cũng đã ứng dụng nền tảng bản đồ số Map4D để giới thiệu các di tích lịch sử, văn hóa và điểm du lịch.

Tại các điểm đến như Khu di tích quốc gia đặc biệt các địa điểm khởi nghĩa Trương Định, đình Tân Đông..., mã QR được bố trí để du khách dễ dàng tra cứu thông tin về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa và kiến trúc của từng di tích.

Ông Nguyễn Công Bền, chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: Nhờ ứng dụng chuyển đổi số trong giới thiệu thông tin các di tích lịch sử, văn hóa trên nền tảng bản đồ số MAP4D, khách du lịch trong và ngoài nước đã biết đến ngôi đình độc đáo Tân Đông - ngôi đình có kiến trúc độc đáo với lịch sử hơn một thế kỷ.. Qua đó, góp phần giúp di tích lịch sử-văn hóa này dần trở thành điểm du lịch nổi tiếng của địa phương nói riêng cũng như của tỉnh Đồng Tháp nói chung.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch đã giúp quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch của địa phương và thu hút đông đảo du khách đến với Đồng Tháp để tham quan, trải nghiệm, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Du lịch Đồng Tháp đón khoảng 4,7 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có khoảng 350.000 lượt khách quốc tế, tăng 5,7%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.450 tỷ đồng, tăng 7%.

Ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp trao đổi: thời gian tới ngành Du lịch tiếp tục triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu điểm đến, cơ sở lưu trú, sản phẩm du lịch; nâng cấp Cổng thông tin du lịch Đồng Tháp; mở rộng ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan; tăng cường quảng bá du lịch trên nền tảng số, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh của tỉnh.

Địa phương cũng sẽ ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch ứng dụng công nghệ mới như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, nâng cao trải nghiệm và gia tăng giá trị cho ngành du lịch./.