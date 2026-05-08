Chuyển đổi số tạo nền tảng cho đô thị thông minh thành phố Đồng Nai

Chuyên gia nước ngoài đưa ra giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ quản trị đô thị thông minh thành phố Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trình bày các tham luận, tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ quản trị đô thị thông minh như hạ tầng số hiện đại, kết nối đồng bộ chính quyền hai cấp; đảm bảo an toàn thông tin toàn diện, vững bước kỷ nguyên số; quản trị thông minh dựa trên bản đồ sao số đô thị; hiện đại hóa nền tảng dữ liệu và trục liên thông…

Ông Lê Hùng Nam, Giám đốc Giải pháp HPE Việt Nam cho biết, Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra nhiều lợi thế trong phát triển đô thị thông minh và chuyển đổi số. Địa phương hiện có hệ thống khu công nghiệp lớn, khả năng thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cùng lợi thế hạ tầng chiến lược như Sân bay Quốc tế Long Thành, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển logistics, giao thông và công nghệ số.

Thành phố nếu ứng dụng công nghệ quản trị thông minh dựa trên Bản sao số đô thị sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác quy hoạch, quản lý đô thị, dự báo và ứng phó với các vấn đề về môi trường, giao thông và biến đổi khí hậu. Thông qua mô hình này, thành phố có thể mô phỏng các kịch bản phát triển, chủ động xây dựng phương án xử lý khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt hay các tình huống thời tiết cực đoan. Ông Lê Hùng Nam lưu ý, quá trình triển khai các công nghệ mới sẽ đặt ra yêu cầu cao về nguồn nhân lực. Do đó, Đồng Nai cần chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực tiếp cận, vận hành và khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ phục vụ quản trị đô thị thông minh.