Chuyển đổi số mở đường cho hệ thống y tế thông minh tại Việt Nam

PGS.TS Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam chia sẻ thông tin tại hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Sự kiện thu hút sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm.

Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống Trần Tuấn Linh nêu rõ, trong bối cảnh già hóa dân số và gia tăng các bệnh không lây nhiễm, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu để bảo đảm tính bền vững của hệ thống y tế. Hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) đóng vai trò là nền tảng dữ liệu cốt lõi, giúp kết nối thông tin xuyên suốt từ cộng đồng đến bệnh viện, hỗ trợ bác sĩ tiếp cận đầy đủ dữ liệu bệnh sử, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chuyển đổi số không chỉ là thay thế hồ sơ giấy bằng công nghệ số mà là quá trình đổi mới toàn diện phương thức quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ y tế. Đây cũng là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu “mỗi người dân một hồ sơ sức khỏe”, chuyển từ tư duy điều trị sang chủ động dự phòng, quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Đại biểu quốc tế dự hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ông Frank Hester OBE, nhà sáng lập Công ty TPP chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử liên thông. Theo ông, trước áp lực gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, các quốc gia cần xây dựng nền y tế dựa trên dữ liệu và khả năng kết nối thay vì chỉ mở rộng cơ sở vật chất hoặc tăng nguồn nhân lực. Mô hình “Một người dân, một hồ sơ sức khỏe” đang được nhiều nước triển khai nhằm bảo đảm thông tin y tế được quản lý thống nhất và liên tục trong suốt quá trình chăm sóc sức khỏe.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam cho biết, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế. Những năm gần đây, nhiều hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, nền tảng khám chữa bệnh từ xa và các giải pháp công nghệ số đã được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như hạ tầng công nghệ chưa đồng đều giữa các địa phương, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, dữ liệu chưa được chuẩn hóa đồng bộ, nhân lực công nghệ thông tin còn thiếu, cùng yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hiện có 1.238 bệnh viện trên cả nước bước đầu nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp công nghệ số trong hoạt động khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện và hỗ trợ ra quyết định chuyên môn. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tối ưu hóa hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh.

Các đại biểu tập trung thảo luận về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử quy mô lớn, phát triển bệnh viện thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe, xây dựng hạ tầng dữ liệu y tế và bảo đảm an toàn thông tin. Các chuyên gia cho rằng, để xây dựng thành công hệ thống y tế thông minh, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp. Sự kiện hôm nay góp phần thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, cơ sở y tế và doanh nghiệp công nghệ, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, kết nối và phát triển bền vững./.