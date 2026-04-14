Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh Cà Mau, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã; các chuyên gia, diễn giả trong và ngoài tỉnh.



Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp Hội chuyển đổi số tỉnh Cà Mau cho rằng: Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức vận hành của nền kinh tế. Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm tỷ trọng lớn tại tỉnh Cà Mau, chuyển đổi số không còn là xu hướng, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hoạt động và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Duy Phúc, Giám đốc chuyển đổi số khu vực phía Nam, Giải pháp Base.vn tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Hiệp hội xác định rõ vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương, trong đó, tập trung vào ba định hướng trọng tâm gồm: nâng cao nhận thức và năng lực số cho doanh nghiệp, thông qua các hoạt động đào tạo, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; kết nối hệ sinh thái chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng, giải pháp phù hợp với quy mô và đặc thù sản xuất, kinh doanh của địa phương; hỗ trợ triển khai thực tế, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng lộ trình, thí điểm mô hình và đánh giá hiệu quả để nhân rộng.

Tại hội thảo, các diễn giả và doanh nghiệp cho rằng chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình đổi mới toàn diện về tư duy và phương thức vận hành. Trong đó, trí tuệ nhân tạo được xem là công cụ then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.



Bà Ngô Huỳnh Trang, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Cà Mau Eco nhấn mạnh: Doanh nghiệp chuyển đổi sớm sẽ có cơ hội dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, theo bà Ngô Huỳnh Trang, doanh nghiệp Cà Mau hiện đang đối mặt với nhiều rào cản đan xen, từ nguồn lực đến tư duy tổ chức, khiến hành trình chuyển đổi số trở nên chậm và thiếu bền vững. Bà Trang dẫn chứng kết quả khảo sát cho thấy có đến 36,8% doanh nghiệp chưa có chiến lược chuyển đổi số dài hạn. Ngoài ra, nhân lực công nghệ thiếu, chi phí đầu tư ban đầu cao; dữ liệu nội bộ thiếu chuẩn hóa khiến doanh nghiệp khó ứng dụng công nghệ hiệu quả. Để xây dựng chiến lược chuyển đổi số cần lộ trình cụ thể, trong đó lãnh đạo doanh nghiệp phải trực tiếp dẫn dắt, không thể giao phó hoàn toàn. Bà Trang đề nghị cần tạo cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ; xây dựng hệ sinh thái số địa phương kết nối doanh nghiệp, trường đại học và cơ quan nhà nước cũng như triển khai chương trình đào tạo kỹ năng số đại trà, dễ tiếp cận cho lao động địa phương ở mọi trình độ.



Đại diện các doanh nghiệp công nghệ cũng chia sẻ giúp các doanh nghiệp có nhiều lựa chọn trong thực hiện chuyển đổi số. Ông Nguyễn Chánh Thức, Phó Giám đốc giải pháp Trung tâm kinh doanh giải pháp, VNPT Cà Mau thông tin về giải pháp Hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp. Đây là các phương thức, công cụ, nền tảng giúp hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ quy trình ký kết hợp đồng. Với giải pháp này, các bên tham gia dễ dàng tạo lập, đàm phán, giao kết và lưu trữ hợp đồng bằng công nghệ điện tử thay cho việc sử dụng giấy tờ.



Ông Thái Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau thông tin: Công tác chuyển đổi số trên địa bàn Cà Mau thời gian qua có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn như doanh nghiệp thiếu nguồn nhân lực số; nhận thức chưa đầy đủ, còn nhầm lẫn giữa chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ đơn lẻ; chưa hình thành được hệ sinh thái hỗ trợ; việc ứng dụng AI còn ở giai đoạn sơ khai.