Chuyển đổi số để đảm bảo vai trò của báo chí trong xu thế mới

Chiều 31/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.



Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN



Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, năm 2026 là năm có nhiều ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn, đặc biệt quan trọng như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026)…

Lãnh đạo Thành ủy mong muốn các cơ quan báo chí đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đi vào cuộc sống. Nhà báo Cao Thoa, Phó Giám đốc Cơ quan thường trực Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các đơn vị liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện “Đề án chuyển đổi số báo chí”. Ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả để làm tốt vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, làm chủ mặt trận thông tin và truyền thông trên không gian mạng; bắt kịp xu thế báo chí, truyền thông mới hiện nay; tăng thu cho các cơ quan báo chí từ chuyển đổi số. Cùng với đó, các cơ quan báo chí cũng chủ động tham gia phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; đồng thời bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Với lĩnh vực xuất bản, các đơn vị cần tập trung thực hiện kế hoạch xuất bản trong năm 2026, trong đó chú trọng các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhất là các đề tài phục vụ tuyên truyền về các sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, của Thành phố trong năm 2026; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác xuất bản, tạo đà cho văn hóa đọc phát triển đa dạng hơn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn Thành phố đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp, nâng cao chất lượng thông tin...

Chia sẻ về sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tiếp nhận, sáp nhập các báo địa phương, Quyền Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn cho biết, đây là nhiệm vụ có tính chất đặc thù, vừa liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, vừa gắn với yêu cầu bảo đảm ổn định tư tưởng, duy trì chất lượng hoạt động báo chí trong bối cảnh cơ quan đang triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong. Việc hình thành và phát triển trang chuyên đề “Sức sống cơ sở” của báo Sài Gòn Giải Phóng không chỉ là sản phẩm báo chí cụ thể sau sắp xếp, mà còn là minh chứng cho hiệu quả bước đầu của công tác tiếp nhận, bố trí và sử dụng nhân sự được chuyển giao; góp phần mở rộng nội dung tuyên truyền về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Kinh nghiệm rút ra là tinh gọn tổ chức không chỉ dừng lại ở việc hợp nhất, giải thể hoặc giảm số lượng phòng ban, đơn vị, mà cần được thực hiện đồng thời với việc tái cấu trúc mô hình tổ chức và phương thức hoạt động. Các đại biểu chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Trong năm qua, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Trung ương gắn với sự phát triển và hội nhập của Thành phố Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền các hoạt động đổi mới sáng tạo, phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt, cổ vũ lối sống đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong xã hội.

Trong khi đó, các đơn vị xuất bản Thành phố tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Các đơn vị xuất bản chú trọng mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi tác quyền trong nước và quốc tế; hỗ trợ xuất bản sách có giá trị giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng nhằm đưa những tác phẩm có giá trị đến với công chúng./.